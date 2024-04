Nie żyje odkrywca "boskiej cząstki"

W 1964 roku brytyjski fizyk jako pierwszy zaproponował istnienie cząstki - bozonu Higgsa. Przy masie 120 razy większej od masy protonu, bozon Higgsa to druga pod względem ciężkości znana cząstka. Jednocześnie jego czas życia wynosi zaledwie 10 do potęgi -22 sekundy. To oznacza, że nie można go znaleźć w naturze.