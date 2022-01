Erupcja wulkanu spowodowała wyciek ropy. "Najgorsza katastrofa ekologiczna w ostatnich latach"

- To najgorsza katastrofa ekologiczna, do jakiej doszło w okolicach Limy w ostatnich latach, poważnie zagroziła setkom rodzin rybaków - przekazało ministerstwo spraw zagranicznych w mediach społecznościowych. Zażądało także od operatora rafinerii, hiszpańskiego przedsiębiorstwa Repsol, natychmiastowej rekompensaty szkód.

Odpowiedzialność za katastrofę

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie roli Repsolu w katastrofie ekologicznej. Tymczasem peruwiański regulator energetyczny Osinergmin oświadczył, że jeden z czterech terminali rafinerii zostanie zamknięty do czasu ustalenia przyczyny wycieku ropy.

Rafineria La Pampilla powstała u wybrzeży miasta portowego Callao, położonego 12 km na zachód od Limy. To największa rafineria w Peru, która zaopatruje ponad połowę lokalnego rynku paliw.

Wybuch podwodnego wulkanu

W sobotę w pobliżu archipelagu wysp Tonga na południowym Pacyfiku doszło do erupcji podwodnego wulkanu Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Władze królestwa Tonga przekazały we wtorek, że potwierdzono trzy ofiary tsunami i zniszczenie wszystkich domów na wyspie Mango. Poinformowano też o rozległych zniszczeniach na wyspie Nomuka. Według Czerwonego Krzyża skutkami trzęsienia może być dotkniętych do 80 tys. ze 105 tys. mieszkańców Tonga.