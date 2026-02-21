Chaos na drogach od czwartku. Nie żyją dwie osoby

Powodzie nawiedziły południowe Peru Źródło: Reuters/Radio Yaravi Arequipa/Luis Miguel Sichez Barrenechea/Luis Miguel Sichez Barrenechea

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Intensywne opady deszczu nawiedzają południowe Peru od czwartku. Po ulewach w okolicach miasta Arequipa doszło do powodzi i osunięć ziemi.

Jak podała peruwiańska agencja prasowa Andina, trudne warunki atmosferyczne przyczyniły się do śmierci dwóch osób. W zachodniej dzielnicy Uchumayo zginął mężczyzna porażony piorunem, a na północy miasta starsza kobieta została porwana przez wezbraną rzekę. Ponadto kilka osób zostało rannych.

Ogromne zniszczenia po ulewie

Od czwartku w całym mieście doszło do licznych zdarzeń związanych z pogodą. Według lokalnych mediów uszkodzeniu uległy domy, drogi, mosty, placówki użyteczności publicznej, jak również systemy wodociągowe, kanalizacyjne oraz infrastruktura energetyczna.

Nagranie z północnej dzielnicy Cayma pokazuje ulice pokryte błotem i gruzem. W piątek mieszkańcy brodzili po zalanych ulicach i wypompowywali wodę ze swoich domów.

- Zostałem bez dachu nad głową - opowiadał jeden z lokalnych przedsiębiorców w rozmowie z agencją prasową Reuters. - Nie mam nic, wszystko jest zniszczone.

Ulewy spowodowały utrudnienia transportowe. W piątek woda wdarła się na dwa największe dworce autokarowe w Arequipie, opóźniając odjazdy. Niektóre autobusy utknęły na zalanych drogach - na pomoc uwięzionym pasażerom ruszyły służby ratunkowe. Z brzegów wystąpiła także rzeka Titirihuaya, odcinając główną drogę dojazdową do jednej z dzielnic.