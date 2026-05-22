Świat

Spadł z 300 metrów w rejonie Machu Picchu. Nie żyje australijski policjant

Szlak Inków, Starożytna Droga do Machu Picchu, Cusco, Peru
Machu Picchu to jeden z siedmiu nowych cudów świata
Australijczyk zginął po upadku w przepaść na szlaku prowadzącym do starożytnego miasta Machu Picchu. Mężczyzna, który był policjantem, był częścią większej grupy wycieczkowej.

W czwartek w Peru na Szlaku Inków prowadzącym w stronę Machu Picchu odnaleziono ciało 52-letniego sierżanta Matthew Camerona Patona z Australii.

Szef regionalnej policji peruwiańskiego regionu Cusco, Virgilio Velasquez, poinformował, że Paton wraz z żoną przybyli w ten rejon Peru 12 dni temu i wybrali się na czterodniową wyprawę pieszą na Machu Picchu. Mężczyzna zginął w wyniku upadku podczas wędrówki - spadł z wysokości około 300 metrów. Australijczyk wędrował wraz z grupą wycieczkową i przewodnikiem.

- Z informacji, które posiadamy, wynika, że mężczyzna najprawdopodobniej potknął się podczas przechodzenia przez drewniany most i prawdopodobnie próbował złapać się drewnianej poręczy, ale ta złamała się i wraz z nią spadł w przepaść - powiedział Velasquez. - Niestety spadł do wąwozu - dodał.

Niedawno awansował

Sierżant Matthew Cameron Paton był instruktorem w akademii policyjnej w stanie Wiktoria. Tam szkolił rekrutów oraz funkcjonariuszy zajmujących się interwencjami w sprawach związanych ze zdrowiem psychicznym. Niedawno awansował na starszego sierżanta.

Komendant policji Mike Bush powiedział, że w tej chwili wszyscy członkowie policji w Wiktorii są myślami z rodziną i przyjaciółmi sierżanta Patona.

Czasami wędrówka może być trudna

Szlak Inków ma około 42 kilometrów długości, a pokonanie tego liczącego 500 lat obiektu, wpisanego na listę światowego dziedzictwa, może zająć turystom nawet pięć dni. Szlak może pomieścić 500 turystów dziennie oraz 200 przewodników, a rezerwacje są wyprzedane nawet z 12-miesięcznym wyprzedzeniem. Według serwisu Machu Picchu Terra trasa jest oceniana jako umiarkowanie trudna. Czasami jednak pojawiają się "bardzo wymagające odcinkami górskie".

Źródło: News.com.au, BBC
