Rozległe osuwisko w Peru. Kilkanaście ofiar śmiertelnych, domy zakopane w ziemi

Jak przekazały władze, co najmniej 15 osób straciło życie po osuwisku, do którego doszło w niedzielę w południowym Peru. 20 osób zostało rannych, a dwie uznawane są za zaginione. Według szacunków, dziesiątki domów w miejscowości Secocha zostało pochłoniętych przez masy ziemi, błota i pyłu. Około 310 budynków uważa się za uszkodzone.

Rzeka błota

Prezydent zapewnia o wsparciu

We wtorek prezydent Peru Dina Boluarte przeleciała nad miejscem osuwiska, by na własne oczy zobaczyć straty. Podczas późniejszej konferencji prasowej złożyła kondolencje rodzinom ofiar, zapewniła o pomocy rządowej i obiecała natychmiastowe działanie, zauważając, że we wcześniej występujących osuwiskach wsparcie napływało zbyt późno.