Osuwisko w Peru. Trwają poszukiwania kilkudziesięciu zaginionych

W północno-zachodniej części Peru, w regionie La Libertad, doszło do osunięcia się ziemi. Udało się uratować osiem osób, trwają poszukiwania co najmniej 15 zaginionych - poinformował w środę rząd w Limie. Policja i straż pożarna kontynuują akcję w nadziei na znalezienie kolejnych ocalałych.

Do osunięcia się ziemi doszło we wtorek około godziny 8 rano czasu lokalnego na wzgórzu w miejscowości Retamas w peruwiańskiej prowincji Pataz. Jak przekazał Manuel Llempen, gubernator regionu La Libertad, przysypanych zostało od 60 do 80 domów.