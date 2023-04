Pływają pontonami po ulicach miasta. "Wody jest po szyję"

Powodzie nawiedziły północną część Peru po raz kolejny w ciągu ostatnich tygodni. Ulewy zalały ulice i domy w mieście Piura, utrudniając dotarcie na miejsce służbom ratunkowym. Szacuje się, że do tej pory żywioł dotknął 750 tysięcy mieszkańców kraju, a liczba ta może wzrosnąć.

"Spójrzcie, w jakim stanie teraz jesteśmy"

- Wszystko jest zalane od świtu, mój dom jest pełen wody - opowiadała agencji Reutera mieszkanka Piury. - Całą noc spędziłam na wylewaniu wody i do tej pory nie udało mi się jej wylać.

Warunki atmosferyczne utrudniły prowadzenie akcji ratunkowych - pomoc docierała do miasta drogą lotniczą, jednak helikoptery miały problemy z lądowaniem w trakcie ulewy. Mieszkańcy Piury dodają, że lokalne władze nie zrobiły wystarczająco dużo, by pomóc powodzianom.

Deszcz nie przestaje padać

Mieszkańcy Peru od wielu tygodni zmagają się z ponadprzeciętnie obfitymi opadami. W marcu nad region nadciągnął cyklon Yaku, który spowodował powodzie i lawiny błotne, przyczyniając się do śmierci co najmniej sześciu osób. Kwietniowe ulewy są natomiast powiązane z ociepleniem się wód oceanicznych u wybrzeży Peru, co stanowi jeden z pierwszych sygnałów nadchodzącej anomalii pogodowej El Nino.