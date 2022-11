W ramach protestu porwali prawie 100 turystów. "Dzieci mają tę truciznę w swojej krwi"

Mieszkańcy wioski Cuninico porwali grupę turystów, by zwrócić uwagę władz na problem zanieczyszczania wód. Społeczność od dawna skarżyła się na wycieki ropy, do których doszło w ostatnich latach i które spowodowały, że woda nie jest zdatna do spożycia. Ponieważ trudno o inne zasoby, wielu mieszkańców cierpi z powodu problemów zdrowotnych.