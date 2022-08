Byk w centrum Limy. Biegające w amoku zwierzę staranowało sklepy i bary, raniło jedną osobę

Panikę i chaos w centrum Limy, stolicy Peru, wywołał byk. Przestraszone zwierzę uciekło z ciężarówki i staranowało przydrożne sklepy i bary, co widać na nagraniu z tego wydarzenia. W tle słychać też było krzyki przerażonych ludzi.

Przestraszony byk biegał w amoku wśród mieszkańców Limy wywołując w środę 17 sierpnia panikę i chaos. Zwierzę staranowało przydrożne sklepy i bary. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala z obrażeniami po zderzeniu z rogami zwierzęcia.

Złapany po 40 minutach pogoni

Mieszkańcy stolicy Peru złapali byka po 40 minutach pogoni za nim. Związali go za nogi i podnośnikiem wsadzili z powrotem do ciężarówki, z której uciekł. Nie wiadomo, co się stanie się z bykiem.