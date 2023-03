Pił w parku alkohol, policja sprawdziła mu plecak. W środku była kilkusetletnia mumia

Zmumifikowane ludzkie szczątki mające od 600 do 800 lat znaleziono przy mężczyźnie, który pił w parku alkohol w peruwiańskim mieście Puno. Szczątki trzymane były w izolowanym termicznie plecaku. Mężczyzna twierdzi, że mumia, nazywana przez niego Juanitą, jest jego "duchową dziewczyną".

Funkcjonariusze niecodziennego odkrycia dokonali w sobotę 25 lutego w mieście Puno na południu Peru. Ich uwagę zwróciło trzech mężczyzn pijących alkohol w jednym z lokalnych parków. Jeden z nich miał przy sobie duży, izolowany termicznie plecak dostawcy jedzenia. Policjanci podeszli do tych mężczyzn i rutynowo poprosili jednego z nich o otwarcie plecaka.

- 26-letni mężczyzna miał plecak dostawcy oznaczony jako "Pedidos Ya". W środku znajdowała się mumia - dzień później powiedział CNN rzecznik miejscowej policji Marco Antonio Ortega. Jak przekazano, wiek zmumifikowanych ludzkich szczątków oszacowano na od 600 do 800 lat. "Pedidos Ya" to popularna w Ameryce Południowej aplikacja do zamawiania jedzenia.

Mumia w plecaku

26-latek, zidentyfikowany jako Julio Cesar, trafił na komisariat i został przesłuchany. Wyjaśnił, że mumia, nazywana przez niego Juanitą, należała do jego rodziny od 30 lat, od czasu, kiedy fiaskiem zakończyły się rozmowy na temat przekazania jej do muzeum w Puno. - Śpi w mojej sypialni, ze mną. Jest w niej moje łóżko, telewizor, a obok Juanita. Opiekuję się nią. To trochę tak, jeśli wybaczycie to wyrażenie, jakby była moją duchową dziewczyną - powiedział lokalnym mediom.

Peruwiańska agencja informacyjna ANDINA poinformowała w poniedziałek, że w rzeczywistości uważa się, że Juanita to prawdopodobnie zmumifikowane zwłoki dorosłego mężczyzny pochodzącego z Puno. Kilkusetletnie szczątki znajdują się obecnie pod opieką peruwiańskiego Ministerstwa Kultury, które uznało je za zabytek. Nie podano, co skłoniło 26-latka do umieszczenia mumii plecaku i zabrania jej do parku, nie wiadomo też, gdzie rodzina Cesara ją znalazła. Agencja AFP, powołując się na urzędnika państwowego przekazała, że mężczyzna pozostanie w areszcie do czasu, aż śledczy zakończą swoje dochodzenie.

Odkrycia archeologiczne w Peru

W Peru znajduje się kilkaset stanowisk archeologicznych, na których badane są pozostałości cywilizacji prekolumbijskich, m.in. istniejącego od XIII do XVI wieku państwa Inków. Na stanowiskach tych regularnie znajdywane są również zmumifikowane ludzkie szczątki, m.in. na początku 2022 roku naukowcy odkryli 14 preinkaskich mumii na stanowisku archeologicznym Cajamarquilla. Z kolei kilka miesięcy wcześniej archeolodzy odkryli w pobliżu stolicy mumię, której wiek szacuje się na od 800 do 1200 lat.

