Co najmniej 16 ofiar osuwiska. "To cud, że żyję"

We wtorkowym osuwisku w Kolumbii zginęło co najmniej 16 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Trzy osoby są zaginione. Urzędnicy apelują o ostrożność, ponieważ region, zamieszkany przez tysiące ludzi, cały czas jest zagrożony.

- To cud, że żyję, widać nie był to mój dzień na śmierć - powiedział 62-letni Alvaro Alzate, który przeżył osuwisko, jakie zeszło we wtorek w miejscowości Pereira w Kolumbii. W katastrofie zginęła jednak część jego rodziny i sąsiadów.