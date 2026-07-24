Świat Pękło ogromne akwarium. "Nagle usłyszałem głośny huk, a potem zobaczyłem mnóstwo wody"

Pęko ogromne akwarium w sklepie Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Ogromne akwarium pękło w sklepie Somethin' Fishy Pets w miejscowości Fox Lake w amerykańskim stanie Illinois. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu czasu lokalnego. Jak napisała amerykańska stacja telewizyjna ABC7, ponad 7500 litrów wody zalało sklep.

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Pękło akwarium z rybami

Na nagraniu z wnętrza sklepu widać, jak akwarium pęka i ogromna ilość wody się z niego wylewa.

- Nagle usłyszałem głośny huk, a potem zobaczyłem mnóstwo wody - opowiadał w rozmowie ze stacją ABC7 Derric Johnson, jeden z właścicieli sklepu. Dodał, że kiedy woda wylewała się na podłogę, on próbował ratować ryby.

Pęko ogromne akwarium w sklepie Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

- Kiedy zbieraliśmy ryby z parkingu, woda przelewała się przez fundamenty budynku. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale niestety wiele ryb zginęło. Udało nam się uratować tylko kilkadziesiąt osobników - powiedziała Nicole Georgean, współwłaścicielka sklepu.

Akwarium było stałym elementem sklepu, który służy lokalnej społeczności od prawie 30 lat. Zostało ono zbudowane przez poprzedniego właściciela sklepu zoologicznego. Jak napisała amerykańska stacja, większość zniszczeń w sklepie została uprzątnięta, a przyjaciel rodziny właścicieli założył zbiórkę, aby pomóc w odbudowie akwarium.

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