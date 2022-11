Za nami najcieplejszy październik w historii Europy. "Musimy podjąć ambitne działania"

Najcieplejszy październik w Europie w historii

Susze i powodzie

Apel do rządzących

Samantha Burgess, zastępczyni dyrektora C3S wskazała, że październikowe dane dobitnie pokazują, jak duży wpływ na nasze życie mają zmiany klimatyczne. Jak przekazała, bez podjęcia zdecydowanych działań niemożliwe będzie bowiem osiągnięcie zapisów porozumienia paryskiego, zobowiązującego sygnatariuszy do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 st. C i utrzymania go znacznie poniżej 2 st. C w stosunku do epoki przedprzemysłowej. Według prognoz, przy globalnym ociepleniu o 2 st. C lub wyższym, przekroczone zostaną krytyczne progi istotne dla ekosystemów i ludzi.