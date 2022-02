Paryż będzie walczyć z hałasem drogowym. Trwa instalacja specjalnych radarów

Paryż zacznie walczyć z hałasem wytwarzanym przez samochody i motocykle - poinformowały we wtorek media. Rozpoczęto już instalacje urządzeń mierzących natężenie dźwięku pochodzącego z pojazdów. Docelowo mają one sczytywać tablice rejestracyjne i wystawiać mandaty zbyt głośnym użytkownikom dróg.

Faza testów

Jedno z najgłośniejszych miast

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jako nadmierny hałas definiuje natężenie dźwięku powyżej 65 dB. To samo źródło podaje, że dźwięk staje się szkodliwy powyżej 75 dB, a granicą bólu jest poziom 120 dB. WHO rekomenduje, by w ciągu dnia natężenie hałasu nie przewyższało 65 dB, a w nocy 30 dB.