15-kilometrowa kolumna popiołu wzbiła się w niebo

Wulkan Ulawun w Papui-Nowej Gwinei wybuchł w poniedziałek, wyrzucając w powietrze ogromne ilości popiołu. Wulkaniczny pył wzbił się na wysokość 15 tysięcy metrów nad poziomem morza. Stożek był aktywny również we wtorek, a chociaż ryzyko bardzo silnej erupcji zmalało, wielu mieszkańców jest gotowych do ewakuacji.

W poniedziałkowe popołudnie na Nowej Brytanii, wyspie należącej do Papui-Nowej Gwinei, wybuchł wulkan Ulawun. Ten stożek o wysokości 2334 metrów nad poziomem morza to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w kraju.

Utrudnienia w ruchu lotniczym

Centrum Analizy Popiołu Wulkanicznego w Australii poinformowało w poniedziałek, że pyły z wulkanu unosiły się na wysokość 15 tysięcy metrów. We wtorek oddział w Papui-Nowej Gwinei przekazał, że pióropusz popiołu wzniósł się na wysokość co najmniej 5 tysięcy metrów. Pył wulkaniczny zakłócił ruch lotniczy na zlokalizowanym na wyspie lotnisku Hoskins, osadzał się on również na liściach palm na plantacjach oleju palmowego.