Zmniejszyła się populacja 70 procent gatunków ptaków w Panamie

Znaczny spadek populacji ptaków zaobserwowali naukowcy na terenie Panamy. Badania prowadzone przez ponad 40 lat w Parku Narodowym Soberania wykazały, że dotyczy to 70 procent gatunków. Autorzy analiz ostrzegają, że może to między innymi spowodować wzrost liczby insektów.

Zjawisko kurczenia się populacji ptaków w Panamie jest procesem trwałym i występującym tam od co najmniej 1977 roku, kiedy rozpoczęto badania - wynika z analiz, których wyniki opublikowano na łamach pisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS).