Świat Upał będzie nękał ich przez kilka dni. Mogą odczuwać nawet 42 stopnie Matylda Dziechcińska |

Skutki El Nino są odczuwalne na całym świecie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Carlos Lemos

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Ostrzeżenie dla Republiki Panamy wydał w piątek Instytut Meteorologii i Hydrologii Panamy (IMHPA) i będzie ono obowiązywało do poniedziałku 30 listopada. Eksperci ostrzegają, że w ciągu dnia warunki mogą stać się "niebezpieczne", ponieważ długie przebywanie na słońcu lub duży wysiłek fizyczny zwiększają wtedy ryzyko udaru słonecznego i udaru cieplnego.

Będzie bardzo gorąco

Słupki rtęci mają wskazywać w dzień od 32 do 36 stopni. Wilgotność powietrza wyniesie około 80 procent, dlatego temperatura odczuwalna ma być jeszcze wyższa i wzrosnąć do 35-42 stopni.

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Prognozowana temperatura odczuwalna na niedzielę Źródło zdjęcia: Ventusky.com/GFS

Jak zauważa agencja informacyjna EFE, w Panamie - położonej w Ameryce Centralnej - przeważa klimat tropikalny, a średnia temperatura wynosi zwykle od 24 do 32 stopni. Kraj jest teraz w okresie przejściowym między porą deszczową, a suchą. Pora deszczowa zaczyna się w maju, a pora sucha w grudniu i trwa zazwyczaj do kwietnia.

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El Nino wpływa na pogodę

W tym roku na porę deszczową wpłynęło El Nino, które powoduje w Ameryce Środkowej dotkliwe susze. Według panamskiego instytutu meteorologicznego susza trwa już pięć miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że szybko się nie skończy. IMHPA zaznacza w ostrzeżeniu, że na pacyficznych wybrzeżach kraju wciąż przeważa sucha i gorąca pogoda.

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Służby proszą o rozwagę i ostrożność

Krajowy System Ochrony Ludności (Sinaproc) radzi mieszkańcom, by regularnie pili wodę, nawet gdy nie czują pragnienia. Służby zalecają unikanie słońca między godz. 10 i 16 oraz noszenie jasnych, lekkich ubrań, najlepiej z długim rękawem.

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Urzędnicy apelują też o to, by przebywać w chłodnych, przewiewnych i zacienionych miejscach i nie przemęczać się fizycznie w najgorętszej części dnia. Szczególną opiekę należy zapewnić dzieciom, seniorom i innym osobom wrażliwym na upał.

W Panamie ogłoszono alert przed upałem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Carlos Lemos