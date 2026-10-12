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Ponad 200 wstrząsów wtórnych i stan wyjątkowy w całym kraju

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Zniszczenia po trzęsieniu ziemi na Panamie
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BIENVENIDO VELASCO
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Po piątkowym trzęsieniu ziemi w Panamie odnotowano już ponad 200 wstrząsów wtórnych. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w całym kraju. Prawie 900 domów zostało zniszczonych, rannych jest kilkadziesiąt osób.

W piątek wieczorem Panamę, państwo w Ameryce Środkowej, nawiedziło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7. Jak przekazała agencja informacyjna Reuters, nie odnotowano ofiar śmiertelnych, ale według służb ratowniczych co najmniej 27 osób odniosło obrażenia.

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Ponad 200 wstrząsów wtórnych, ogłoszono stan wyjątkowy

Prawie 900 domów uległo zniszczeniu, choć liczba ta może wzrosnąć w miarę postępu oceny szkód w odległych społecznościach. Wstrząsy wciąż nie ustają.

- Odnotowaliśmy już ponad 200 wstrząsów wtórnych i nadal występują, ale ich siła maleje, a odstępy między nimi wydłużają się - przekazał Nestor Luke, dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi przy Uniwersytetu w Panamie.

W weekend w całym kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Wykonanie tego ruchu pozwoli rządowi przeznaczyć do 100 milionów dolarów na pomoc humanitarną bez przekraczania docelowego deficytu budżetowego. Stany Zjednoczone zadeklarowały udzielenie pomocy w wysokości pięciu milionów dolarów oraz wysyłania 20-osobowego zespołu, który ma pomóc w akcji ratowniczej, a także ocenie stanu infrastruktury - poinformował Kevin Marino Cabrera, ambasador tego kraju.

Uszkodzone mosty, odwołane lekcje

Prezydent Panamy Jose Raul Mulino odwiedził w weekend obszary zmagające się ze skutkami katastrofy. Wezwał do pilnej naprawy dróg i mostów w celu ułatwienia działań ratowniczych. Co najmniej 14 mostów uległo uszkodzeniu w prowincjach Veraguas i Los Santos.

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Mieszkańcy w ciągu weekendu sprzątali skutki żywiołu. - To coś, czego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Nie byliśmy przygotowani na coś takiego - powiedział w rozmowie agencją informacyjną AFP Aldulfo Quintero. Mężczyzna usuwał gruzy w swoim sklepie w mieście Chitre, położonego około 250 kilometrów na południowy zachód od miasta Panama, stolicy kraju.

W poniedziałek w całym kraju zawieszono zajęcia szkolne. Zarząd Kanału Panamskiego poinformował, że trzęsienie ziemi nie miało wpływu na żeglugę.

Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BIENVENIDO VELASCO
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BIENVENIDO VELASCO
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BIENVENIDO VELASCO
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BIENVENIDO VELASCO
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BIENVENIDO VELASCO
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BIENVENIDO VELASCO
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MONCHO TORRES
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MONCHO TORRES
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MONCHO TORRES
Źródło: Reuters, AFP
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Tagi:
trzęsienie ziemiPanama
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