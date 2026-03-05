Prognozowana temperatura w Panamie Źródło: Ventusky.com

Panamski Instytut Meteorologii i Hydrologii (IMHPA) wydał ostrzeżenia przed upałem. Jak donoszą synoptycy, termometry mogą pokazać od 31 do 37 stopni Celsjusza. Z prognozy agencji wynika, że wilgotność względna powietrza wyniesie od 65 do 82 procent, co spowoduje, że temperatura odczuwalna będzie wahać się od 34 do 42 st. C. Alarmy przed spiekotą obowiązują do piątku.

"Mogą panować warunki, które w przypadku długotrwałej ekspozycji Słońce lub podejmowania intensywnej aktywności fizycznej zwiększą prawdopodobieństwo wystąpienia udaru słonecznego, kurczów cieplnych, wyczerpania" - podaje IMHPA.

Obszary objęte ostrzeżeniem to Cocle, Colon, region Embere, region Ngabe, wybrzeże Bocas del Toro, wybrzeże regionu Guna Yala, Darien, Herrera, Los Santos, zachodnia Panama, Panama, niziny Chiriqui i Veraguas.

Wysoki indeks UV

Eksperci Imhpa prognozują też bardzo wysoki indeks UV, który w czwartek wahać się będzie od 9 do 12. Z tego powodu władze apelują do mieszkańców o unikanie ekspozycji słonecznej w godzinach 10-16. Przypominają również, że w czasie upału należy pić często wodę, nawet jeśli nie czuje się pragnienia, aby nie doszło do odwodnienia.

"Jeśli to możliwe, noś jasne, lekkie ubrania z ochroną przeciwsłoneczną, używaj kapeluszy z szerokim rondem, okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV i kremów z filtrem przeciwsłonecznym o szerokim spektrum działania" - apelują służby medyczne.

Indeks UV to międzynarodowy standard służący do określania pomiaru promieniowania ultrafioletowego (UV), które emituje Słońce danego dnia w określonym miejscu. Indeks UV o wysokości od 6 do 7 stwarza wysokie i bardzo wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. W takim przypadku należy używać kremów z filtrem (przynajmniej SPF 15) oraz nosić jasne ubrania i nakrycia głowy. Warto ograniczyć czas przebywania na słońcu w godzinach 11-16. Natomiast indeks UV równy lub wyższy 8 informuje o bardzo wysokim zagrożeniu dla zdrowia. Wtedy należy jeszcze bardziej zatroszczyć się o skórę, ponieważ może dojść do bardzo szybkiego opalenia, a także oparzenia.

W Panamie trwa obecnie szczyt pory suchej, która zaczyna się w grudniu i trwa zazwyczaj do kwietnia. Pora deszczowa rozpoczyna się w maju.

Opracowała Anna Bruszewska