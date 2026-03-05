Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Apelują o niewychodzenie na słońce. Pogoda może powodować udar, kurcze i wyczerpanie

Upał w Panamie
Prognozowana temperatura w Panamie
Źródło: Ventusky.com
W Panamie trwa szczyt pory suchej. Tamtejsi meteorolodzy ostrzegają przed upałem i wysokim indeksem UV, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Władze apelują o niewychodzenie na słońce.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Panamski Instytut Meteorologii i Hydrologii (IMHPA) wydał ostrzeżenia przed upałem. Jak donoszą synoptycy, termometry mogą pokazać od 31 do 37 stopni Celsjusza. Z prognozy agencji wynika, że wilgotność względna powietrza wyniesie od 65 do 82 procent, co spowoduje, że temperatura odczuwalna będzie wahać się od 34 do 42 st. C. Alarmy przed spiekotą obowiązują do piątku.

"Mogą panować warunki, które w przypadku długotrwałej ekspozycji Słońce lub podejmowania intensywnej aktywności fizycznej zwiększą prawdopodobieństwo wystąpienia udaru słonecznego, kurczów cieplnych, wyczerpania" - podaje IMHPA.

Obszary objęte ostrzeżeniem to Cocle, Colon, region Embere, region Ngabe, wybrzeże Bocas del Toro, wybrzeże regionu Guna Yala, Darien, Herrera, Los Santos, zachodnia Panama, Panama, niziny Chiriqui i Veraguas.

Upał w Panamie
Upał w Panamie
Źródło: PAP/EPA/CARLOS LEMOS

Wysoki indeks UV

Eksperci Imhpa prognozują też bardzo wysoki indeks UV, który w czwartek wahać się będzie od 9 do 12. Z tego powodu władze apelują do mieszkańców o unikanie ekspozycji słonecznej w godzinach 10-16. Przypominają również, że w czasie upału należy pić często wodę, nawet jeśli nie czuje się pragnienia, aby nie doszło do odwodnienia.

"Jeśli to możliwe, noś jasne, lekkie ubrania z ochroną przeciwsłoneczną, używaj kapeluszy z szerokim rondem, okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV i kremów z filtrem przeciwsłonecznym o szerokim spektrum działania" - apelują służby medyczne.

Indeks UV to międzynarodowy standard służący do określania pomiaru promieniowania ultrafioletowego (UV), które emituje Słońce danego dnia w określonym miejscu. Indeks UV o wysokości od 6 do 7 stwarza wysokie i bardzo wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. W takim przypadku należy używać kremów z filtrem (przynajmniej SPF 15) oraz nosić jasne ubrania i nakrycia głowy. Warto ograniczyć czas przebywania na słońcu w godzinach 11-16. Natomiast indeks UV równy lub wyższy 8 informuje o bardzo wysokim zagrożeniu dla zdrowia. Wtedy należy jeszcze bardziej zatroszczyć się o skórę, ponieważ może dojść do bardzo szybkiego opalenia, a także oparzenia.

W Panamie trwa obecnie szczyt pory suchej, która zaczyna się w grudniu i trwa zazwyczaj do kwietnia. Pora deszczowa rozpoczyna się w maju.

Upał w Panamie
Upał w Panamie
Źródło: PAP/EPA/CARLOS LEMOS

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: imhpa.gob.pa, ensegundos.com.pa, prensa-latina.cu

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CARLOS LEMOS

Udostępnij:
Tagi:
PanamaUpałpogoda
Czytaj także:
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Czerwone miejsca na mapie. Sytuacja na rzekach wciąż jest niebezpieczna
Prognoza
Gęsta mgła
Mleko rozlało się nad drogami. Tu warto zachować ostrożność
Prognoza
Słonecznie
Aura będzie słoneczna i pogodna
Polska
Wyspa Mabul (Malezja)
Poziom wody w morzach i oceanach może być znacznie wyższy, niż sądzono
Świat
Noc, mglisto
Nadchodzi mglista noc z przymrozkami
Polska
Zalana ulica w gminie Humilladero
Regina nad Hiszpanią. Podtopienia w części kraju
Świat
Słonecznie, pogodnie
Będzie się robić coraz cieplej
Polska
Ośrodek narciarski w Hakubie (Japonia)
Nie żyje ośmiolatka przygnieciona skuterem śnieżnym
Świat
Okolice Białego Ługu (woj. mazowieckie) w zimowej szacie (2.02.2026)
Na półkuli północnej śniegu jest coraz mniej. W tych regionach ubyło go najwięcej
Nauka
Po wyżu wkracza niżowe monstrum
Czekają nas perturbacje. W prognozie widać niżowe monstrum
Arleta Unton-Pyziołek
Pająk Agelenopsis pennsylvanica
Mogą budzić w nas strach, "mają fundamentalne znaczenie"
Ciekawostki
Złe warunki na drogach po zimie
Nowy problem po śnieżycach, w warsztatach oblężenie
Świat
Robacza Pełnia Księżyca, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Tak prezentowała się Pełnia Robaczego Księżyca
Ciekawostki
Będą pojawiać się przymrozki
Tu w kolejnych dniach IMGW może wydać alarmy
Prognoza
Silny wiatr
Dziś miejscami spodziewany jest silniejszy wiatr
Prognoza
Mroźny poranek, mroźna noc
Gdzie nocą temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
Całkowite zaćmienie Księżyca obserwowane z Korei Południowej
Całkowite zaćmienie Księżyca na zdjęciach i nagraniach
Ciekawostki
Pożary lasów w Kanadzie
Ptaki ucichły przez dym z pożarów
Nauka
Krokodyl w strumieniu
Nie powinno go tu być. Myśleli, że to wytwór AI
Ciekawostki
Wczesna wiosna, pogodnie, ciepło
Blokada wyżowa. Jak długo może potrwać
Prognoza
Prognozowane opady w USA
Nadchodzą burze. Pogoda zacznie się psuć w środę
Świat
Upał w Sydney (zdjęcie ilustracyjne)
Od fali upałów do powodzi. Aura najbardziej rozchwiana od lat
Świat
Widzowie streama pomagają rybom w tarle
Dzwonek dla ryb. Internauci oglądają stream i pomagają w tarle
Ciekawostki
Mgła, poranek
Gęste mgły w części kraju. W mocy alarmy IMGW
Prognoza
Słońce, pszczoły, wiosna
Dużo słońca i nawet 16 stopni na termometrach
Prognoza
Andrzej Gąsienica-Józkowy "Pinio"
Andrzej Gąsienica-Józkowy nie żyje. Był ratownikiem TOPR przez 40 lat
Polska
Mróz, księżyc i lekkie chmury
Tutaj nocą złapie lekki mróz
Prognoza
Norwegia. Mors pojawił się w ogrodzie
Norwegia. Mors odpoczywał na terenie posesji
Ciekawostki
Zboczem norweskiego fiordu zeszło osuwisko
Skały zsunęły się ze zbocza fiordu. Wybiegli z domu bez butów
Świat
Wiosna meteorologiczna się postarała
Wiosna na całego. Jak ciepło będzie
Prognoza
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom