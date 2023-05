Słonica nie miała siły wstać. Apele o zamknięcie ogrodów zoologicznych w całym kraju

Zniewolone dzikie zwierzęta powinny trafiać do rezerwatów przyrody, a nie do więzień - wzywa Ayesha Chundrigar, pakistańska aktywistka zajmująca się ratowaniem zwierząt. Po śmierci młodej słonicy w jednym z ogrodów zoologicznych w Pakistanie coraz więcej osób apeluje o zamknięcie wszystkich zoo w tym kraju.

Noor Jehan, 17-letnia samica słonia afrykańskiego, w kwietniu wpadła do basenu przy swoim wybiegu w zoo w Karaczi. Była bardzo osłabiona, nie miała siły samodzielnie wstać. Mimo udzielenia jej ratunku oraz późniejszej pomocy lekarzy weterynarii słonica zmarła kilka dni później, 22 kwietnia. Jak zauważają specjaliści, poddawane odpowiedniej opiece słonie afrykańskie żyją średnio od 60 do 70 lat.

Zamknąć wszystkie zoo

Apele takie podnoszą zwłaszcza lokalni aktywiści. Według Four Paws, organizacji walczącej o prawa zwierząt, może to być "punkt zwrotny (w kwestii) dobrostanu dzikich zwierząt w niewoli w Pakistanie". "Tragiczna historia Noor Jehan przypomina o cierpieniu, z jakim mierzą się dzikie zwierzęta w niewoli w Pakistanie i na całym świecie", przekazała Four Paws. - Dzikie zwierzęta należą do natury. Zniewolone dzikie zwierzęta powinny trafiać do rezerwatów przyrody, a nie do więzień - oceniła w rozmowie z "Guardianem" założycielka organizacji zajmującej się ratowaniem zwierząt Ayesha Chundrigar.