W trzy dni w wyniku rażenia piorunem zmarło prawie 30 osób

Nawałnice nawiedziły w weekend Pakistan. Jak przekazały lokalne władze, gwałtowna aura przyczyniła się do śmierci ponad 40 osób. Ponad połowa z nich zginęła w wyniku rażenia piorunem. W południowo-zachodnich częściach kraju wprowadzono stan wyjątkowy.

Rażenia piorunem, wypadki i zawalenia

W poniedziałek krajowa służba zarządzania skutkami katastrof (NDMA) podała, że na skutek gwałtownej aury zginęło co najmniej 41 osób, z czego 28 w wyniku rażenia piorunami. W samej Pendżabie, największej i najbardziej zaludnionej prowincji, odnotowano 21 zgonów w wyniku rażenia piorunem.

- Większość ofiar śmiertelnych to rolnicy pracujący w polach przy zbiorze pszenicy - przekazał Arfan Kathia, rzecznik lokalnego oddziału NDMA.

Osiem osób, w tym siedem trafionych piorunem, zginęło w Beludżystanie, w południowo-zachodniej części kraju. Jak podał portal "Times of India", region został dotknięty silnymi ulewami, które zmusiły władze do zamknięcia szkół. W prowincji Singh odnotowano cztery ofiary wypadków drogowych, do których doszło w wyniku trudnej pogody. Na północy, w regionie Chajber Pasztunchwa, osiem osób, w tym czworo dzieci, zginęło pod gruzami zawalonych po deszczu domów.