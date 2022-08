Coraz więcej ofiar powodzi w Pakistanie. Zaginął niosący pomoc wojskowy śmigłowiec

Zaginął wojskowy śmigłowiec

Za pomocą wojskowych śmigłowców władze dostarczają żywność i inne niezbędne produkty ofiarom powodzi w całym kraju. Niektórzy mieszkańcy stracili dostęp do wody pitnej i jedzenia.

Pod koniec lipca informowano, że w Karaczi, największym mieście Pakistanu, gwałtowne ulewy zabiły co najmniej 15 mieszkańców. Opady były tak intensywne, że w ciągu kilku godzin spadło tam ponad 60 litrów wody na metr kwadratowy, co odpowiada miesięcznej normie opadów. W kraju spodziewane są kolejne ulewy. Pora monsunowa w Pakistanie trwa od czerwca do września.