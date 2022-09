Najpierw śmierć niosły powodzie, teraz związane z nimi choroby. W Pakistanie ludzie umierają na malarię i nieżyt żołądka

W spustoszonym powodziami Pakistanie, gdzie bilans ofiar śmiertelnych żywiołu przekroczył 1500 osób, ludzie umierają z powodu chorób zakaźnych przenoszonych przez zanieczyszczoną wodę. - Malaria i biegunki są poza kontrolą - powiedział Moinuddin Siddique, dyrektor szpitala w mieście Sehwan. Tylko w poniedziałek z powodu "popowodziowych" chorób zmarło co najmniej dziewięć osób - wynika z danych rządowych.

Jak co roku Pakistan nawiedziły deszcze monsunowe, ale tegoroczne były rekordowo wysokie i spowodowały, że jedna trzecia 220-milionowego kraju znalazła się pod wodą. Żywioł zniszczył domy, drogi, szpitale, fabryki. Szkody szacuje się na 30 miliardów dolarów. Bilans śmiertelnych ofiar to 1559 osób, w tej liczbie jest 551 dzieci i 318 kobiet, a statystyka ta nie obejmuje zgonów spowodowanych chorobami - podała we wtorek agencja zarządzania klęskami żywiołowymi w Pakistanie.