Liczba ofiar śmiertelnych powodzi przekroczyła tysiąc. "Woda zaczęła się podnosić w nocy"

Jak poinformowała pakistańska Narodowa Agencja Zarządzania Kryzysowego, nawiedzające kraj powodzie przyczyniły się już do śmierci ponad tysiąca osób. Deszcz nie przestaje padać, a sytuacja jest coraz trudniejsza. W sobotę dziesiątki tysięcy ludzi uciekło ze swoich domów w północnym Pakistanie po tym, jak szybko wznosząca się rzeka zniszczyła główny most.

W niedzielę rano pakistańska Narodowa Agencja Zarządzania Kryzysowego (NDMA) podała dotychczasowy bilans rekordowych powodzi w Pakistanie. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 1033, zaś rannych zostało co najmniej 1456 osób. Agencja podaje również, że od czerwca powodzie zniszczyły w kraju ponad 800 tysięcy hektarów upraw, prawie 3,5 tysiąca kilometrów dróg oraz 149 mostów.

Powódź przyszła w nocy

Do takiej sytuacji doszło w prowincji Chajber Pasztunchwa, gdzie ulewa spowodowała wezbranie rzeki Kabul. Wody zmiotły w ciągu nocy duży most, odcinając niektóre części prowincji. Lokalne władze podają, że obawy przed zalaniem terenów wokół brzegów rzeki skłoniły około 180 tysięcy osób w dystrykcie Ćarsadda do opuszczenia swoich domów. Niektórzy nocowali na autostradach ze swoim żywym inwentarzem.