Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Popłynął na medal. Michał Pasiut wicemistrzem świata
Popłynął na medal. Michał Pasiut wicemistrzem świata
Świat

Powodzie po monsunowych ulewach. Nie żyje kilkadziesiąt osób

|
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Monsunowe powodzie nawiedziły Pakistan
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB
Monsunowe ulewy doprowadziły do zabójczych powodzi w Azji Południowej. W Pakistanie, Afganistanie i Indiach zginęło łącznie ponad 80 osób. Ze skutkami żywiołu mierzą się setki tysięcy mieszkańców.

W Azji Południowej trwa sezon monsunowy. Wiatr wiejący z morza w stronę lądu niesie wilgotne powietrze, co prowadzi do ulew nad lądem. Miejscami opady są tak obfite, że doprowadzają do powodzi.

Powodzie w Pakistanie i Afganistanie zabiły kilkadziesiąt osób

Niestety nie obeszło się bez ofiar śmiertelnych. W wyniku powodzi w pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa i afganistańskiej prowincji Nurestan od początku tygodnia zginęło co najmniej 46 osób, a ponad 100 zostało rannych - przekazały agencje kryzysowe obu krajów.

- Powódź zmyła domy i hotele. Wszystko przepadło. Panuje to całkowita dewastacja. Za pomocą ciężkiego sprzętu ratowane są osoby, które wciąż są uwięzione - powiedział agencji Reuters Mujib ur Rahman, mieszkaniec miejscowości Parun, stolicy Nurestanu.

CZYTAJ TAKŻE: Myśleli, że to trzęsienie ziemi. Powódź zabiła ponad 20 osób

Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB

Monsunowe powodzie w Indiach doświadczyły setki tysięcy mieszkańców

Niszczycielskie powodzie nawiedziły również stan Asam w północno-wschodnich Indiach. Jak przekazała w środę stanowa agencja zarządzania kryzysowego, w ostatnich dniach zginęło w ich wyniku 36 osób. Ze skutkami powodzi mierzy się łącznie ponad 650 tysięcy mieszkańców stanu.

Z rządowego raportu wynika, że do powodzi w Asamie doprowadziły potężne ulewy, do których doszło w sobotę, niedzielę i poniedziałek w sąsiednim stanie Nagaland. Znacznie podniosły one poziom cieków, w tym Brahmaputry, jednej z największych rzek na świecie. Poważne powodzie nawiedzają Asam w porze monsunowej niemal co roku.

Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
zawal atak serca shutterstock_2261265675
Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
IndieAfganistanPakistanPowódź
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, noc, pioruny, Polska
Alarmy IMGW w 11 województwach
Prognoza
Wieczorna burza
Gdzie jest burza? Tu wciąż się błyska
Polska
Żółw morski
Żółw ugryzł trzy osoby u wybrzeży Chorwacji
Świat
Przez śnieżyce w Argentynie utknęło kilkuset kierowców ciężarówek
Śnieżyca uwięziła kilkuset kierowców
Świat
Lato, słońce, ciepło
30 stopni coraz bliżej. Pogoda na weekend
Prognoza
Lejek kondensacyjny w Pruszczu Gdańskim
Lejki kondensacyjne i grad. Burzowy czwartek w Polsce
Polska
Skutki pożaru we francuskim departamencie Var
Dziesiątki tysięcy ewakuowanych. Wśród nich są turyści
Świat
Kobieta chłodzi się wiatrakiem podczas upałów, Japonia
"Mówili mi, że będzie gorąco, ale nie sądziłem, że aż tak"
Świat
Plaża w Alicante, Hiszpania
Nawet 44 stopnie i zamknięte plaże
Świat
Ulewne opady deszczu
Alert RCB. "Unikaj otwartych przestrzeni"
Polska
Sycylia zmaga się z pożarami
"Płomienie uderzały w ściany. Czuliśmy się bezradni"
Świat
Opady w czwartek
Tu opady będą największe. Mapa i radar
Polska
Zalana ulica Derdowskiego w Szczecinie
"Przy każdym większym deszczu mamy taką sadzawkę"
Polska
Trwają pożary we Francji
Francja walczy z pożarami. Setki ewakuowanych
Świat
W trakcie burzy w Skopje dach prawie zgniótł auto
Nadeszła nawałnica. Zerwany dach spadł tuż obok auta
Świat
Valletta Malta shutterstock_2377869017_1
Ponad doba bez prądu, temperatura sięga 42 stopni
Świat
Burza, ulewy
Gdzie jest burza? Grzmi, kłębią się ciemne chmury
Polska
Lato nad rzeką
Upał wróci do Polski. Na jak długo
Prognoza
Tornado
Spojrzał w lusterko auta, jego oczom ukazało się ten widok
Świat
Dwóch przechodniów próbuje chłodzić się wachlarzem i chłodnym ręcznikiem podczas upałów, Japonia
W Japonii odnotowano pierwsze w historii kokushobi
Świat
Spektakularny atak orek na delfiny w Zatoce Monterey
Spektakularne polowanie orek na delfiny. Nagranie
Świat
Ewakuacja mieszkańców w Argentynie
Śnieżyce wymusiły ewakuację mieszkańców
Świat
Szop pracz Jimothy
"Jego kształt ciała nie przypominał niczego, co znałam"
Ciekawostki
Góra Hotham w Victorii w Australii (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie sądzę, żeby jakikolwiek klimatolog był zaskoczony takimi wydarzeniami"
Świat
Skutki pożaru w środkowej części Hiszpanii
To może być największy pożar w historii kraju
Świat
Powodzie w Chile
Ulice, domy i pola uprawne pod wodą. "Straty są ogromne"
Świat
Piorun raził turystów
Piorun raził turystów. Jeden spadł 30 metrów w dół zbocza
Świat
Pożary w Hiszpanii
Ewakuowano tysiące osób. Trwa walka z ogniem
Świat
Upalnie w Grecji
Szykują się na 43 stopnie Celsjusza
Świat
Burzowe chmury, piorun, burza
Gdzie jest burza? Pada i mocniej wieje?
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom