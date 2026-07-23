Świat Powodzie po monsunowych ulewach. Nie żyje kilkadziesiąt osób Krzysztof Posytek |

Monsunowe powodzie nawiedziły Pakistan Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB

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W Azji Południowej trwa sezon monsunowy. Wiatr wiejący z morza w stronę lądu niesie wilgotne powietrze, co prowadzi do ulew nad lądem. Miejscami opady są tak obfite, że doprowadzają do powodzi.

Powodzie w Pakistanie i Afganistanie zabiły kilkadziesiąt osób

Niestety nie obeszło się bez ofiar śmiertelnych. W wyniku powodzi w pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa i afganistańskiej prowincji Nurestan od początku tygodnia zginęło co najmniej 46 osób, a ponad 100 zostało rannych - przekazały agencje kryzysowe obu krajów.

- Powódź zmyła domy i hotele. Wszystko przepadło. Panuje to całkowita dewastacja. Za pomocą ciężkiego sprzętu ratowane są osoby, które wciąż są uwięzione - powiedział agencji Reuters Mujib ur Rahman, mieszkaniec miejscowości Parun, stolicy Nurestanu.

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Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BILAWAL ARBAB

Monsunowe powodzie w Indiach doświadczyły setki tysięcy mieszkańców

Niszczycielskie powodzie nawiedziły również stan Asam w północno-wschodnich Indiach. Jak przekazała w środę stanowa agencja zarządzania kryzysowego, w ostatnich dniach zginęło w ich wyniku 36 osób. Ze skutkami powodzi mierzy się łącznie ponad 650 tysięcy mieszkańców stanu.

Z rządowego raportu wynika, że do powodzi w Asamie doprowadziły potężne ulewy, do których doszło w sobotę, niedzielę i poniedziałek w sąsiednim stanie Nagaland. Znacznie podniosły one poziom cieków, w tym Brahmaputry, jednej z największych rzek na świecie. Poważne powodzie nawiedzają Asam w porze monsunowej niemal co roku.

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