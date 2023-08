100 tysięcy ludzi uciekło przed powodzią

Z zalanych wiosek we wschodnim Pakistanie ewakuowano około 100 tysięcy osób. Trwają akcje ratunkowe. Od końca czerwca w związku z deszczami monsunowymi w kraju tym śmierć poniosło co najmniej 175 osób - podała agencja AFP.

Według władz do powodzi doszło zalanych powodu przekierowania w niedzielę przez Indie kilku tysięcy metrów sześciennych wody do rzeki przepływającej przez oba kraje. Jak powiedział szef rządu Pendżabu Mohsina Naqvi, "deszcze monsunowe zmusiły władze Indii do wpuszczenia nadmiaru wody ze zbiorników do rzeki Satledź, co powodowało powodzie w dole rzeki po pakistańskiej stronie granicy".