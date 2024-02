Padł nowy rekord przebywania w przestrzeni kosmicznej

- Lecę w kosmos, by robić to, co lubię najbardziej, a nie po to, by ustanawiać rekordy - powiedział Kononenko w rozmowie z agencją TASS w wywiadzie udzielonym z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). - Jestem dumny ze wszystkich moich osiągnięć, ale bardziej dumny jestem z tego, że rekord całkowitego czasu pobytu człowieka w kosmosie nadal należy do rosyjskiego kosmonauty - dodał.