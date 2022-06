Padają rekordy. Ponad 230 milionów ludzi zagrożonych falą upałów

Stany Zjednoczone mierzą się z rekordową falą upałów. W niedzielę ponad 65 milionów ludzi w całym kraju, od Kalifornii po Tennessee objęto ostrzeżeniami przed niebezpiecznie wysoką temperaturą.

Alarm przed nadmiernym upałem ogłoszono dla San Antonio i Austin w Teksasie, Tulsy w Oklahomie, a także w Phoenix i Tucson w Arizonie. Wśród miast objętych ostrzeżeniami przed upałem są El Paso, Dallas i Houston w Teksasie oraz Oklahoma City, Kansas City, Nowy Orlean i Nashville.

Padły rekordy

Jak podała CNN, w Roswell w Nowym Meksyku temperatura osiągnęła w sobotę 43,8 stopni Celsjusza, pobijając poprzedni rekord z 2008 roku, który wynosił 41,1 st. C. Na międzynarodowym lotnisku w Denver było 37,7 st. C co stanowiło rekord najwcześniejszego dnia w roku kalendarzowym, w którym temperatura doszła do trzycyfrowego poziomu w stosowanej w USA skali Fahrenheita.

Kalifornijska Dolina Śmierci uznawana jest za jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi. W sobotę było tam 50 st. C., co przekroczyło poprzedni rekord dla 11 czerwca, kiedy w 1921 roku zmierzono 49.4 st. C. Historyczny rekord ciepła w Dolinie Śmierci to 56,7 st. C odnotowane w lipcu 1913 roku, co uznaje się za rekord najwyższej temperatury powietrza na świecie.

W niedzielne popołudnie w niektórych częściach Teksasu i Oklahomy spodziewano się temperatury odczuwalnej na poziomie 46 st. C.

Ponad 230 milionów ludzi zagrożonych upałami

Według prognoz w ciągu najbliższego tygodnia ponad 230 milionów ludzi, czyli ponad 70 procent mieszkańców południowych regionów kraju nawiedzi temperatura 32,2 st. C lub wyższa. W USA za granicę upału uznaje się temperaturę na poziomie 90 stopni Fahrenheita, czyli dokładnie 32,2 st. C. Ponad 45 milionów z nich dozna temperatury 37,7 st. C lub większej.

Biuro Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w Springfield w Missouri na Twitterze poinformowało u dużym prawdopodobieństwie wystąpienia temperatury powyżej normy w dniach 18-24 czerwca w środkowej i południowo-wschodniej części USA.

- Ciało wymaga ochłodzenia w nocy, a właściwie oczekuje go podczas snu - zwróciła uwagę Jenn Varian, meteorolog z biura Narodowej Służby Pogodowej w Las Vegas, dodając że w niektórych regionach noce mogą nie przynieść ulgi.

Autor:ps

Źródło: PAP, CNN, tvnmeteo.pl