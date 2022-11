Umierająca rafa koralowa nagle zmartwychwstała. Odkrycie na dziewiczych Line Islands

Dziewicze rafy koralowe

Amerykańskie radio NPR 2 listopada opisuje jednak wyniki badań zespołu z National Geographic Society kierowanego przez badacza morskiego Enrica Salę. Od lat prowadził on badania w centralnym rejonie Oceanu Spokojnego, między innymi w 2009 roku udając się na wyprawę w okolice odległych, niezamieszkanych wysp Line Islands należących do archipelagu Kiribati.

Naukowcy przyznali, że zmierzając w te strony nie wiedzieli nic na temat tych wysp i nie mieli pojęcia czego się tam spodziewać pod wodą. - Chcieliśmy wsiąść do wehikułu czasu, udać się setki lat wstecz i zobaczyć rafy koralowe takie, jak wyglądały zanim na całym świecie zaczęliśmy je eksploatować, zanieczyszczać i zabijać - powiedział Sala w rozmowie z radiem NPR. Celem wyprawy było sprawdzenie, czy znajdujące się tam nienaruszone koralowce kryją w sobie wskazówki o tym, jak pomóc wrócić do życia tym uszkodzonym koralowcom znajdującym się w innych częściach Pacyfiku.

Sala przyznał, że to, co naukowcy zobaczyli na miejscu było "rajem". - Dno było pokryte tętniącą życiem rafą koralową. To była krystalicznie czysta, niebieska, turkusowa woda, z ławicami srebrnych ryb, koralowcami, pastelami, pomarańczami i beżami. To było takie piękne, niczym obraz w stylu impresjonistycznym - powiedział.