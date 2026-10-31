Australia mierzy się z "mięsożerną" bakterią. "Naprawdę niezwykły patogen"
W sobotę australijski nadawca ABC przekazał, że stan Wiktoria stał się "światowym centrum zachorowań na owrzodzenie Buruli". W 2025 roku zanotowano tam rekordowe 426 przypadki. Do końca października 2026 r. do służb wpłynęły informacje o 294 zakażeniach, jednak do końca roku liczba ta prawdopodobnie wzrośnie. Przypadki odnotowano także w innych regionach kraju, na wybrzeżach Terytorium Północnego, Queensland i Nowej Południowej Walii.
"Naprawdę niezwykły patogen"
Czynnikiem powodującym owrzodzenie Buruli jest powodująca martwicę tkanek bakteria Mycobacterium ulcerans. Choroba zazwyczaj zaczyna się od bezbolesnego guzka. Z czasem zmiana ciemnieje, w końcu pozostawiając otwartą ranę, która z czasem się powiększa. Bez leczenia zakażenie może prowadzić do rozległego uszkodzenia skóry i tkanki podskórnej, a w rzadkich przypadkach także kości.
- To naprawdę niezwykły patogen. Często zdarza się, że zanim ludzie zorientują się, że są zarażeni, on przebywał w organizmie już od dłuższego czasu - wyjaśnił w rozmowie z ABC News Daniel O’Brien z Royal Melbourne Hospital, specjalista od chorób zakaźnych.
Lekarz wyjaśnił, w jaki sposób zminimalizować ryzyko zakażenia. W regionach, gdzie potwierdzono przypadki owrzodzenia Buruli, zaleca się stosowanie środków odstraszających komary. Na kontynencie australijskim to one, głównie gatunek Aedes notoscriptus, zostały zidentyfikowane jako ważny wektor przenoszący bakterie na ludzi.
W Australii rezerwuarem M. ulcerans są niektóre pałanki i pseudopałanki, dlatego nie należy dotykać widocznie chorych osobników. Bakteria może również występować w środowisku zanieczyszczonym odchodami zakażonych zwierząt, dlatego skaleczenia powstałe podczas kontaktu z ziemią należy dokładnie umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć.
Stanowiło tajemnicę dla badaczy
Owrzodzenie Buruli po raz pierwszy zostało zaobserwowane w latach 30. XX wieku. Występuje ono w ponad 30 krajach na świecie, głównie w Afryce, ale także w Ameryce Południowej, niektórych krajach azjatyckich i zachodniego Pacyfiku. Przez długi czas nie wiadomo było, w jaki sposób bakteria dostawała się do ludzkiego organizmu. Dopiero w 2024 roku naukowcom udało się odkryć mechanizm zakażenia. Badacze przedstawili dowody, że w południowo-wschodniej Australii bakteria jest przenoszona na ludzi przez komary z gatunku Aedes notoscriptus.