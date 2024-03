To pierwszy raz od czasu huraganu Patricia z 2015 r., kiedy nazwę huraganu, który uderzył we wschodnim Pacyfiku, wycofano.

Gigantyczne przyspieszenie

Żywioł miał piątą, najwyższą kategorię w skali Saffira-Simpsona i był to najsilniejszy huragan, jaki zszedł na ląd we wschodniej części Oceanu Spokojnego. W zaledwie dobę średnia prędkość rozwijanego przez niego wiatru wzrosła o 185 kilometrów na godzinę, osiągając niszczycielskie 260 km/h.

CIRA/NOAA when using GeoColor imagery

Huragan Otis na zdjęciu satelitarnym u zachodniego wybrzeża Meksyku CIRA/NOAA when using GeoColor imagery

Silny wiatr i tragiczny pożar

Dora osiągnęła siłę huraganu czwartej kategorii. Nie było doniesień o szkodach lub ofiarach bezpośrednio spowodowanych przez ten żywioł, powiązano go jednak z katastrofalnym pożarem na hawajskiej wyspie Maui, gdy przemieszczał się on w pobliżu tamtego obszaru. Silnie wiejący wiatr generowany przez huragan przyczynił się do szybkiego rozprzestrzeniania ognia, który zrównał z ziemią historyczne miasto Lahaina. Zginęło co najmniej 100 osób, a straty oceniono na 5,6 mld dolarów. Był to najbardziej śmiercionośny pożar w Stanach Zjednoczonych od ponad wieku.