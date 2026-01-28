Osuwisko w Indonezji. Rośnie liczba ofiar. Pogoda utrudnia akcję poszukiwawczą

Służby przeszukują teren osuwiska na Jawie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę rano lokalnego czasu na wioskę Pasir Langu w regionie Bandung Barat na Jawie zeszło osuwisko. Wywołały je intensywne opady deszczu, które rozpoczęły się dzień wcześniej.

Ade Dian Permana, szef wydziału poszukiwawczo-ratowniczego w Bandungu przekazał, że w środę do godziny 16 lokalnego czasu odnaleziono 53 ciała. Ich identyfikacją zajmuje się policja. Wśród osób zabitych przez żywioł znajduje się 23 żołnierzy, którzy przebywali w Pasir Langu na ćwiczeniach. 27 osób wciąż uznawanych jest za zaginione.

"Wtedy dotarło do mnie, że osuwisko uderzyło w mój dom"

14-letni Muhammad Rifal Firmansyah stracił w tragedii rodziców, a jego brat wciąż jest poszukiwany. Gdy doszło do osuwiska, był w islamskiej szkole z internatem 50 kilometrów od domu. Po tym, jak dowiedział się o zdarzeniu od kuzyna, próbował skontaktować się z rodziną.

- Skontaktowałem się ze wszystkimi w domu, ale nikt nie odpowiedział. Wtedy dotarło do mnie, że (osuwisko - red.) uderzyło w mój dom. Płakałem - przyznał. - Mieliśmy wcześniej osuwiska, ale były małe, ledwo przechodziły przed domem. Tym razem wszystko zostało zrównane z ziemią. Wszystko zniknęło - dodał.

Służby przeszukują teren osuwiska na Jawie Źródło: Reuters

Pogoda utrudnia akcję poszukiwawczą

Teren osuwiska z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu przeszukuje co najmniej 800 ratowników, żołnierzy i policjantów. Ich pracę utrudniają kolejne intensywne opady deszczu.

- Dziś rano na miejscu osuwiska padał deszcz, ale wszyscy ratownicy są gotowi kontynuować poszukiwania i czekają na odpowiedni moment - wyjaśnił Abdul Muhari, rzecznik BNPB.

Indonezja to jeden z krajów najbardziej narażonych na osuwiska. W 2025 roku w wyniku powodzi i osunięć się ziemi na Sumatrze zginęło około 1200 osób. Jednym z powodów częstszych osuwisk jest wylesianie, które destabilizuje grunt.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Osuwisko zeszło, 23 żołnierzy zginęło