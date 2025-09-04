Ludzie uwięzieni pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa

W północnej części Indii doszło do osunięcia się ziemi. Jak poinformowały lokalne władze, zginęła co najmniej jedna osoba, a sześć zostało uwięzionych pod gruzami. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

W czwartek na terenie dystryktu Kullu, który położony jest w indyjskim stanie Himachal Pradesh, doszło do osunięcia się ziemi. Powstało ono na skutek intensywnych opadów deszczu związanych z porą monsunową. Jak podały lokalne władze, zginęła co najmniej jedna osoba, a sześć zostało uwięzionych po gruzami.

Trwa akcja ratunkowa

Jak donoszą lokalne media, ratownicy i policjanci próbują usunąć gruz i błoto i wyciągnąć zagrzebane pod nimi osoby. Akcję ratunkową utrudniają opady deszczu, przez które trudno jest użyć ciężkiego sprzętu.

- Deszcz pada bez przerwy od prawie czterech dni. Doprowadził on do licznych osunięć ziemi na terenie stanu Himachal Pradesh. W czwartek znowu doszło do osuwiska, w wyniku którego zawalił się dom. Zginęła co najmniej jedna osoba, trzy zostały uratowane - powiedziała Torul Raveesh, zastępczyni komisarza dystryktu Kullu. Dodała, że sześć osób zostało uwięzionych pod ziemią. - Podejmujemy wszelkie możliwe wysiłki, aby je odnaleźć - podkreśliła. Jak przekazała Torul Raveesh, uratowane osoby trafiły do szpitala.

Z prognozy Indyjskiego Departamentu Meteorologicznego (IMD) wynika, że aura ma się poprawić w piątek. Z kolei pakistańscy synoptycy przewidują, że padać ma do 9 września.

Pora monsunowa

Pora monsunowa w Indiach trwa zazwyczaj od czerwca do września, z najwyższymi opadami w lipcu i sierpniu. Jak podała agencja informacyjna Reuters, w tym roku w samym sierpniu w wyniku ulew i powodzi życie straciło 150 osób.

Autorka/Autor:anw

Źródło: Reuters