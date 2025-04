Osunięcie się zbocza góry spowodowało powódź. Nie żyje dwoje dzieci

Do powodzi doszło w poniedziałek. Wczesnym rankiem w pobliżu góry Vallunaraju w Peru osunęło się zbocze. Ziemia i skały częściowo wypełniły jezioro lodowcowe, co podniosło poziom rzeki Casca. W efekcie zalane zostały okolice miasta Huaraz. Jak podaje państwowa agencja prasowa Andina, powódź zniszczyła trzy mosty i doprowadziła do zawalenia się lokalnych dróg, a także spowodowała przerwy w dostawie wody pitnej i prądu.