Kangur Zgredek uciekł z czeskiego minizoo. "Nie jest agresywny, tylko raczej nieśmiały"

Z czeskiego minizoo w Ostrawie uciekł kangur o imieniu Dobby - poinformowała w poniedziałek miejscowa policja. Zbieg ma dwa lata i około 60 centymetrów wzrostu. Funkcjonariusze zaapelowali do ludzi, którzy dostrzegą zwierzaka, by nie próbowali go samodzielnie łapać, tylko zadzwonili pod numer alarmowy.