Ostatni raz coś takiego zdarzyło się 15 lat temu. Tydzień po zakończeniu sezonu pojawiło się ryzyko burzy tropikalnej

W części Atlantyku panują obecnie warunki, które sprzyjają rozwojowi burzy tropikalnej. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że sezon huraganowy już się zakończył. Jeśli prognozy meteorologów z AccuWeather się sprawdzą, a zjawisko stanie się na tyle silne, by otrzymać imię, będzie to pierwsza od 15 lat nazwana, grudniowa burza.