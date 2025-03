Ostatni lot odwołano sekundy przed startem. Kolejna szansa Starshipa dziś w nocy

Plan bez zmian

W ramach najnowszego lotu rakieta ma przebyć tę samą trasę, jak podczas poprzednich prób i zrealizować cele niewypełnione podczas siódmej próby. To między innymi wielokrotne eksperymenty ponownego wejścia w atmosferę, mające na celu powrót górnego stopnia na miejsce startu w celu złapania. Naukowcy zakładają też powrót na Ziemię pierwszego stopnia rakiety - Super Heavy. Na potrzeby ósmego lotu testowego SpaceX wprowadziło kilka ulepszeń w górnym stopniu statku kosmicznego, zwiększając jego niezawodność i wydajność.

Starship ma 123 metry wysokości. Docelowo jest zaprojektowany tak, aby można było użyć go więcej niż tylko raz. To kluczowy element wizji SpaceX i jej właściciela Elona Muska w planach podbicia kosmosu. Jednak zanim te ambitne cele zostaną zrealizowane, przedsiębiorstwo musi udowodnić, że rakieta nadaje się do lotu i jest bezpieczna dla misji załogowych.