Ośmiornica niczym słonik Dumbo uchwycona na nagraniu

Badaczom z organizacji non profit Ocean Exploration Trust udało się sfilmować rzadki okaz ośmiornicy z rodzaju Grimpoteuthis, zwanej też ośmiornicą Dumbo. Stworzenie, którego płetwy przypominają uszy słynnego słonia z bajki Disneya, pływało na głębokości 1682 metrów.

Ośmiornica Dumbo

Ośmiornice z rodzaju Grimpoteuthis należą do podrzędu frędzlikowców, rodziny Opisthoteuthidae. Ich angielska nazwa - Dumbo octopus (ośmiornica Dumbo) - nawiązuje do słonia Dumbo znanego z disnejowskiej animacji. Stworzenia te faktycznie są podobne do bohatera bajki - mają dwie płetwy, przypominające uszy słonia. Dzięki nim pływają w bardzo charakterystyczny sposób.