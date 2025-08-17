Ornitologiczna sensacja na północy USA

W stanie Wisconsin na północy Stanów Zjednoczonych zaobserwowano dławigada amerykańskiego, ptaka z rodziny bocianów. To zaskakujące odkrycie, gdyż naturalne siedliska tych zwierząt są oddalone o jakieś dwa tysiące kilometrów, na południowym wschodzie kraju.

W stanie Wisconsin zaobserwowano dławigada amerykańskiego (łac. Mycteria americana). Ptaka z rodziny bocianów po raz pierwszy zauważył myśliwy, który w niedzielę 10 sierpnia przemierzał dzikie tereny rezerwatu Mud Lake Wildlife Area w hrabstwie Columbia - około 56 kilometrów na północny wschód od stolicy stanu Wisconsin, miasta Madison.

Zaintrygowany mężczyzna zrobił zdjęcia i przesłał je Jeffowi Bahlsowi - prezydentowi Horicon Marsh Bird Club i technikowi ds. dzikiej przyrody w stanowym Departamencie Zasobów Naturalnych. Po weryfikacji potwierdzono, że był to właśnie dławigad. Odkrycie opisuje agencja informacyjna Associated Press.

Dławigad amerykański. Co to za ptak i jak się znalazł tak daleko od domu?

Jeff Bahls przypuszcza, że był to młody osobnik, najprawdopodobniej wykluty tej wiosny. Ma to sugerować jasny kolor dzioba, który u dorosłych ptaków z wiekiem ciemnieje do czerni. Ów ptak był widywany jeszcze w poniedziałek i wtorek (11 i 12 sierpnia). Zaobserwowano go również jak latał w towarzystwie pelikanów.

Dławigady amerykańskie naturalnie występują na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych - szczególnie w rejonie Zatoki Meksykańskiej - a także w Ameryce Środkowej i Południowej, w strefie tropikalnej. Hrabstwo Columbia w północnym stanie Wisconsin znajduje się natomiast niecałe dwa tysiące kilometrów na północ od Florydy, najbardziej wysuniętego na południowy wschód stanu USA, gdzie panuje klimat podzwrotnikowy.

Dławigad amerykański to jedyny gatunek bociana, który rozmnaża się na terenie USA, a według federalnej ustawy o zagrożonych gatunkach jest on objęty ochroną. Dorosłe osobniki osiągają od 89 do 114 centymetrów wzrostu i rozpiętość skrzydeł do 1,7 metra. Ich cechą charakterystyczną jest łuskowata, szara skóra na głowie i górnej części szyi, pozbawiona piór oraz wydawany przez nie sykliwy dźwięk.

Ptak najprawdopodobniej się zgubił

Zdaniem Jeffa Bahlsa, takie ptaki jak ten młody dławigad często eksplorują nowe tereny późnym latem, w szczególności gdy nie zadomowiły się na wybranym przez siebie terenie na stałe. Zmian klimatu i utrata naturalnych siedlisk również powodują, że niektóre ptaki przemieszczają się coraz bardziej na północ. Najprawdopodobniej ten dławigad po prostu się zgubił.

W sierpniu 2023 roku entuzjaści ptaków zebrali się w mieście Green Bay także z powodu pojawienia się tam innego okazu, czyli warzęchy różowej. Ptak zawitał tam po raz pierwszy od 1845 roku. Podobnie jak dławigad amerykański, warzęcha różowa zwykle występuje w rejonach Zatoki Meksykańskiej i Ameryki Środkowej. Badacze podejrzewają, że oba ptaki mogły zostać zepchnięte z kursu w trakcie lotu na skutek silnych burz lub po prostu zbłądziły podczas eksploracji.

Dławigad amerykański

Autorka/Autor:jzb/dd

Źródło: Associated Press, tvnmeteo.pl