Orkan zdewastował lasy, sprzątanie zajmie "trochę czasu"

Tydzień temu nad Wyspami Brytyjskimi przeszedł orkan Darragh. Żywioł niósł ze sobą podmuchy wiatru osiągającego prędkość do 150 kilometrów na godzinę, które wyrządziły szczególnie poważne szkody wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża. Co najmniej dwie osoby straciły życie, a dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych pozostało bez dostępu do prądu - w Walii niektórzy nie mieli go nawet przez pięć dni.