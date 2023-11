Szalał od Wysp Brytyjskich po Włochy. Orkan zabił co najmniej 16 osób

Liczba ofiar śmiertelnych orkanu Ciaran w Europie wzrosła w piątek wieczorem do 16. W samej Francji ranne zostały dziesiątki osób. Silny wiatr, który w niektórych miejscach osiągał w porywach około 200 kilometrów na godzinę, wyrywał drzewa z korzeniami i niszczył budynki. Przejście żywiołu zakłóciło transport drogowy, kolejowy i lotniczy na zachodzie kontynentu.

Ciaran, głęboki układ niskiego ciśnienia znad Oceanu Atlantyckiego, w nocy ze środy na czwartek dotarł do Francji i Wielkiej Brytanii. Następnie, niosąc niszczycielski wiatr i ulewne opady deszczu, zaczął przesuwać się na wschód i południe.

Nie żyje co najmniej 16 osób

Drzewa łamiące się pod naporem silnego wiatru były przyczyną kilku wypadków śmiertelnych. W Belgii zginęły dwie osoby, w tym ukraińskie dziecko, we Francji - dwie, jedna - w Hiszpanii, jedna - w Niemczech i jedna - w Holandii.

We włoskiej Toskanii, w której nocą z czwartku na piątek doszło do poważnej powodzi na skutek ulewnych opadów deszczu, potwierdzono śmierć sześciu osób. Dwie osoby wciąż są zaginione. Ulice wielu miast w ciągu kilku godzin przeistoczyły się w rwące potoki wody i błota, a niektórzy mieszkańcy musieli opuścić swoje domy. Władze ostrzegły, że do niedzieli trudne warunki pogodowe mają się utrzymywać prawie w całym kraju.