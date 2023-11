"Potwór", który zawładnął okładkami i nagłówkami w Europie

Ciaran, wyjątkowo niebezpieczny niż, zaczął mieszać w pogodzie w zachodniej Europie w nocy ze środy na czwartek. Żywioł dał się we znaki w krajach takich jak Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania czy Belgia. Porywisty wiatr łamał drzewa i niszczył domy, zaś intensywne opady deszczu przepełniały rzeki. Na skutek potężnych porywów wiatru zginęło co najmniej siedem osób.

Ciaran w zagranicznej prasie

Orkan Ciaran to w piątek główny temat okładek prasy na Starym Kontynencie. W zestawieniu, które na antenie TVN24 przedstawił prezenter Mateusz Walczak, widać, że to temat numer jeden w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i we Francji. W brytyjskiej gazecie "Metro" orkan został określony jako "monster", a więc "potwór". Wspomniano także o tym, że Ciaran przyniósł ze sobą porywy dochodzące do 100 mil na godzinę, co odpowiada 160 kilometrom na godzinę.