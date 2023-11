Ciaran nad Europą. W Madrycie zginęła 23-latka, francuskie lotnisko zawiesiło ruch

Ciaran, głęboki układ niskiego ciśnienia znad Oceanu Atlantyckiego, uderzył w Europę Zachodnią w nocy ze środy na czwartek. Żywioł przyniósł ze sobą ekstremalnie silne podmuchy wiatru, miejscami rekordowe, oraz wysokie fale. Na Wyspach Normandzkich w czwartek rano wiało z prędkością 160 kilometrów na godzinę, a fale miały wysokość do 9 metrów. We francuskim departamencie Finistere w nocy na wszystkich stacjach meteorologicznych zanotowano ponad 130 km/h, a na przylądku Pointe du Raz - 207 km/h. Boja pomiarowa u wybrzeży Francji zarejestrowała pojedynczą falę o wysokości ponad 21 m. Średnio osiągały one 11-12 m.