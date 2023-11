Orkan Ciaran nad Europą. Nie żyje 5-latek uderzony przez spadającą gałąź

Ciaran, potężny orkan, szaleje nad krajami zachodniej Europy. Co najmniej sześć osób zginęło, a w samej Francji 16 osób zostało rannych. Silny wiatr w wielu miejscach łamie drzewa i niszczy budynki. Francuskie lotnisko Lille-Lesquin zawiesiło ruch, a na lotnisku w Brukseli czynny jest tylko jeden pas. Trudna sytuacja panuje także między innymi w Wielkiej Brytanii, z poważnymi utrudnieniami muszą liczyć się osoby korzystające z transportu kolejowego.

Ciaran, głęboki układ niskiego ciśnienia znad Oceanu Atlantyckiego, uderzył w Europę Zachodnią w nocy ze środy na czwartek. Żywioł przyniósł ze sobą ekstremalnie silne podmuchy wiatru, miejscami rekordowe, oraz wysokie fale. Na Wyspach Normandzkich w czwartek rano wiało z prędkością 160 kilometrów na godzinę, a fale osiągały wysokość dziewięciu metrów. We francuskim departamencie Finistere w nocy na wszystkich stacjach meteorologicznych zanotowano ponad 130 km/h, a na przylądku Pointe du Raz - 207 km/h. Boja pomiarowa u wybrzeży Francji zarejestrowała pojedynczą falę o wysokości ponad 21 m. Średnio osiągały one 11-12 m.

5-letnie dziecko zginęło w Belgii

W Belgii w mieście Gandawa na północnym zachodzie kraju zginęło pięcioletnie dziecko. Spadający konar uderzył w pięciolatka i trzylatka na placu zabaw na świeżym powietrzu, zabijając jednego i raniąc drugiego. Zajęcia na placu zabaw zostały zawieszone na resztę tygodnia. Prokurator bada okoliczności wypadku. Wcześniej tego samego dnia inna osoba zginęła w Gandawie, gdy na rodzinę niemieckich turystów spadł konar drzewa w miejskim Parku Cytadela. 64-letnia kobieta poniosła śmierć na miejscu. Jej 31-letnia córka przeżyła, ale została przewieziona do szpitala ze złamaną nogą i przechodzi operację. Ojciec rodziny nie odniósł obrażeń. Miasto Gandawa złożyło kondolencje ofiarom.

Ranny został także pracownik portu w Antwerpii, na którego runął zawalony mur.

Silny wiatr w Belgii PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Portal informacyjny The Brussels Times apelował o szczególną czujność do kierowców poruszających się autostradami we Flandrii, na które spadają połamane gałęzie i drzewa. Na zjeździe z autostrady E40 w miejscowości Wetteren koło Gandawy wylądowała zdmuchnięta trampolina ogrodowa. W niektórych miejscach sygnalizacja świetlna została przekręcona przez wiatr, przez co nie wisi już we właściwym kierunku.

Na lotnisku w Brukseli występują opóźnienia, ponieważ tylko jeden pas startowy jest używany dla odlatujących i przylatujących samolotów. Zwykle lotnisko to korzysta z oddzielnych pasów do lądowań i startów.

Wszystkie pociągi z Brugii na wybrzeże zostały odwołane, podobnie jak sześć połączeń IC w innych częściach Belgii. Zawieszono także połączenia kolejowe z Francją. Pozostałe składy poruszają się z maksymalną prędkością 80 km/h.. Belgijskie koleje informują też o problemach w kilku miejscach z powodu powalonych drzew na torach.

Orkan Ciaran zakłóca podróże w Belgii PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

W środę belgijski Królewski Instytut Meteorologiczny (IRM) ostrzegał, że porywy wiatru mogą osiągać 110 km/h/ Choć orkan uderzył z największą siłą we flandryjskie wybrzeże Morza Północnego, to powoduje też liczne utrudnienia w reszcie kraju.

Nie żyje 23-letnia kobieta w Madrycie

W centrum Madrytu powalone przez wiatr drzewo zabiło 23-letnią kobietę - poinformowały służby ratunkowe. W tragicznym zdarzeniu, do którego doszło po godzinie 13 przy przejściu dla pieszych przy stołecznej ulicy Almagro, rannych zostało pięć osób. Ich życiu, jak twierdzą władze stolicy Hiszpanii, nie zagraża niebezpieczeństwo.

Według świadków zdarzenia do wypadku doszło, kiedy silny podmuch wiatru przewrócił stojące przy ulicy drzewo na osoby przechodzące na zielonym świetle.

Skutki przejścia burzy Ciaran przez Hiszpanię Po przejściu orkanu Ciaran przez Kraj Basków | PAP/EPA/MIGUEL TONA Po przejściu orkanu Ciaran przez Kraj Basków | PAP/EPA/MIGUEL TONA Silny wiatr w Walencji | PAP/EPA/JUAN CARLOS CARDENAS Po przejściu orkanu Ciaran przez Madryt | PAP/EPA/RODRIGO JIMENEZ Po przejściu orkanu Ciaran przez Kraj Basków | PAP/EPA/MIGUEL TONA Po przejściu orkanu Ciaran przez Kraj Basków | PAP/EPA/MIGUEL TONA Silny wiatr w Walencji | PAP/EPA/JUAN CARLOS CARDENAS Po przejściu orkanu Ciaran przez Madryt | PAP/EPA/RODRIGO JIMENEZ Po przejściu orkanu Ciaran przez Kraj Basków | PAP/EPA/MIGUEL TONA Po przejściu orkanu Ciaran przez Kraj Basków | PAP/EPA/MIGUEL TONA

Z powodu silnego wiatru od niedzielnego wieczoru w Hiszpanii zamkniętych jest kilka linii kolejowych. Na części z nich, podobnie jak na kilkunastu drogach, trwa usuwanie połamanych drzew. Strażacy pracują też przy usuwaniu zalegających powalonych drzew oraz ich konarów na drogach. Część z nich spadła na zaparkowane samochody.

Do licznych zniszczeń doszło w północnej Portugalii, gdzie przewróconych zostało kilkadziesiąt drzew, a deszcz spowodował liczne podtopienia.

Zabici i 16 osób rannych we Francji, lotnisko Lille-Lesquin zawiesiło ruch

W wyniku przechodzenia orkanu Ciaran dwie osoby zginęły we Francji. Z powodu silnego wiatru w Hawrze na północy kraju śmierć poniósł mężczyzna, który próbował zamknąć okiennice - przekazała lokalna prokuratura.

Władze wcześniej poinformowały o śmierci kierowcy ciężarówki, którego przygniotło drzewo w departamencie Aisne na północ od Paryża. Do tej pory 16 osób zostało rannych, w tym siedmiu strażaków.

Wiatr wyrywa drzewa z korzeniami i niszczy budynki. W Harfleur wiatr zerwał dach z bloku mieszkalnego. Prefektura Finistere w Bretanii ogłosiła w czwartek rano zakaz poruszania się po drogach departamentu ze względu na "stan dróg utrudniany przez liczne przeszkody". Jedynymi dozwolonymi pojazdami są auta służb zdrowia i ratunkowych, organów ścigania oraz osób zmobilizowanych do zarządzania sytuacją.

Skutki silnego wiatru we Francji PAP/EPA/VINCENT FEURAY

Z powodu zagrożenia w czwartek tymczasowo wstrzymano ruch na lotnisku Lille-Lesquin. Zakłócony został również ruch pociągów wysokiej prędkości TGV na linii Paryż - Lille.

Minister transportu Francji Clement Beaune zaapelował w czwartek po południu o ograniczanie przemieszczania się. Ostrzegł, że piątek w dalszym ciągu w ruchu pociągów TER w Bretanii i regionie południowo-zachodnim można spodziewać się zakłóceń.

Z powodu zniszczeń władze zmobilizowały cztery tysiące pracowników przewoźnika państwowego SNCF w celu naprawy szkód. Zmobilizowano także 150 pociągów rozpoznawczych w celu identyfikacji uszkodzeń na torach kolejowych.

Skutki silnego wiatru we Francji PAP/EPA/VINCENT FEURAY

W czwartek rano w wyniku silnego wiatru około 1,2 miliona domów było pozbawionych prądu, głównie w Bretanii. W usuwaniu szkód brało udział 3000 pracowników dostawcy energii elektrycznej Enedis.

- Musimy nadal zachować ostrożność. Do godziny 20 wiać będzie potężny wiatr - powiedział minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin. Przekazał, że środowego wieczora strażacy we Francji przeprowadzili około 3500 interwencji. - Możliwe będzie wprowadzenie stanu klęski żywiołowej - dodał.

23 departamenty są w stanie pomarańczowego alarmu - podał serwis Meteo France

Powalone drzewo zabiło jedną osobę w Holandii

Holenderska policja podała, na skutek przechodzenia orkanu w Venray na południu kraju zginęła jedna osoba, zabita przez powalone drzewo.

Do zdarzenia doszło około godz. 13.45 przy ulicy Kortmannweg. Media podają, że droga jest ciągle zamknięta ze względu na ryzyko przewrócenia się kolejnych drzew. Na razie nie podano informacji na temat ofiary.

Połamane drzewa w Hadze w Holandii PAP/EPA/SEM VAN DER WAL

Silny wiatr we Vlissingen w południowo-zachodniej Holandii PAP/EPA/JEFFREY GROENWEG

"Wyjący wiatr i zacinający deszcz" w Wielkiej Brytanii

Jednym z najtrudniejszych obszarów w rejonie Wielkiej Brytanii są Wyspy Normandzkie. Stacja BBC poinformowała o uszkodzonych budynkach na wyspie Jersey. Jak przekazała tamtejsza policja, w nocy konieczna była ewakuacja 39 osób. Korespondent BBC Dan Johnson opowiadał, że "wyjący wiatr i zacinający deszcz spustoszyły wyspy".

- We wczesnych godzinach porannych wystąpiły naprawdę ciężkie gradobicia, a drzewa zablokowały drogi na Jersey i Guernsey. Wyspy zostały praktycznie odcięte, bez lotów komercyjnych i usług żeglugowych - przekazał reporter. - Spowodowało to obawy, że może zabraknąć zapasów, ale władze uspokajały ludzi, mówiąc, że w razie potrzeby środki medyczne będą mogły tu dotrzeć.

Burza Ciaran w Wielkiej Brytanii Uszkodzenia po burzy Ciaran | PAP/EPA/Stuart Brock Uszkodzenia po burzy Ciaran | PAP/EPA/Stuart Brock Uszkodzenia po burzy Ciaran | PAP/EPA/Stuart Brock Uszkodzenia po burzy Ciaran | PAP/EPA/Stuart Brock Uszkodzenia po burzy Ciaran | PAP/EPA/Stuart Brock Uszkodzenia po burzy Ciaran | PAP/EPA/Stuart Brock Uszkodzenia po burzy Ciaran | PAP/EPA/Stuart Brock Uszkodzenia po burzy Ciaran | PAP/EPA/Stuart Brock Uszkodzenia po burzy Ciaran | PAP/EPA/Stuart Brock Uszkodzenia po burzy Ciaran | PAP/EPA/Stuart Brock Uszkodzenia po burzy Ciaran | PAP/EPA/Stuart Brock

W Kornwalii około 7000 gospodarstw domowych po południu nie miało dostępu do prądu. Na południe od Londynu wstrzymano ruch pociągów na wielu liniach - tory zablokowane zostały przez urwane gałęzie drzew i przedmioty porwane przez wiatr z pobliskich domów.

Brytyjski przewoźnik kolejowy Southeastern, obsługujący połączenia w południowo-wschodniej Anglii, ostrzegł w mediach społecznościowych, że orkan Ciaran "powoduje poważne zakłócenia" w kursowaniu pociągów.

Na wybrzeżu południowej Anglii od rana obserwować można było wysokie fale. W mieście Dover morze rozbijało się o falochrony z ogromną siłą, zmuszając władze do zamknięcia portu łączącego Anglię z Francją. Spowodowało to zator na drogach dojazdowych do miasta. Żywioł szalał również na zachodnich krańcach wybrzeża, niedaleko Plymouth - jak opowiadali mieszkańcy w rozmowie ze stacją BBC, deszcz padał tam poziomo.

W czwartek żółte alerty przed silnym wiatrem obowiązują na przeważającym obszarze Anglii oraz we wschodniej Walii i Szkocji.

Alerty w Chorwacji, we Włoszech, w Czechach i na Słowacji

W związku z prognozowanym nadejściem orkanu Ciaran Włoskie i chorwackie służby meteorologiczne w wielu regionach ogłosiły alerty pogodowe. Na północy Chorwacji jeszcze w czwartek wieczorem może dojść do powodzi. We Włoszech gwałtowne ulewy oraz burze i porywisty wiatr nadciągają między innymi nad stołeczny region Lacjum i Emilię-Romanię.

W Czechach i na Słowacji do piątkowego południa obowiązywać będą ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Meteorolodzy przewidują, że osiągnę on od 100 km/h w dolinach po 110 km/h w szczytowych rejonach gór w Czechach. Na Słowacji może dojść do 140 km/h.

W Czechach wiatr może wystąpić na całym terytorium. Ostrzeżenia na Słowacji nie dotyczą wschodniej części kraju. Na Słowacji przewiduje się, że wiatr może łamać lub wyrywać z korzeniami drzewa. Może dojść do uszkodzeń budynków i zaparkowanych pojazdów.

Autor:ps,as

Źródło: BBC, TF1 Info, PAP, Reuters, tvnmeteo.pl