Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Oriana w Hiszpanii. Wieje tak mocno, że kierowcy muszą jeździć wolniej

|
Kolejne burze w Hiszpanii doprowadziły do powodzi
Mieszkańcy Andaluzji sprzątają domy po powodzi
Źródło: ENEX
Hiszpania zmaga się z kolejną silną burzą - Orianą. Żywioł pustoszy przede wszystkim wschodnie wybrzeże kraju, powodując znaczne utrudnienia w transporcie. Na południu Hiszpanii zagrożenie wciąż stanowi podnoszący się poziom wody.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Jak informuje dziennik "El Pais", Oriana to już dziesiąta silna burza, która nawiedziła Hiszpanię od początku roku. Hiszpańska agencja meteorologiczna ostrzega przed silnym wiatrem w ponad połowie kraju. Na niemal całym wybrzeżu obowiązują alerty przed wysokimi falami - miejscami mogą mieć one nawet osiem metrów.

Ograniczenie prędkości z powodu huraganowego wiatru

Najtrudniejsza sytuacje panuje w mieście Castellon we Wspólnocie Walenckiej i jego okolicach, gdzie obowiązują czerwone alarmy. Synoptycy ostrzegają przed wiatrem sięgającym 140 kilometrów na godzinę. Hiszpańska dyrekcja do spraw ruchu drogowego wprowadziła w regionie limit prędkości dla kierowców wynoszący 80 km/h oraz zakaz wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych.

Silne podmuchy powalające drzewa zmusiły władze do zamknięcia licznych dróg na wybrzeżu. Mowa między innymi o 16-kilometrowym odcinku autostrady w pobliżu gminy La Font de la Figuera w prowincji Alicante. Utrudnienia dotknęły również ruch kolejowy we wschodniej Hiszpanii. Ze względu na wiatr o huraganowej sile operator kolejowy Renfe odwołał wiele połączeń we Wspólnocie Walenckiej oraz pociągów średnio- i długodystansowych do Katalonii.

Silny wiatr przyniesiony przez Orianę dał o sobie znać nie tylko na kontynencie, lecz także na Balearach. W sobotę podmuchy nie były tu co prawda tak silnie jak w okolicach Castellon, ale AEMET ostrzega przed wiatrem o prędkości do 80 km/h, a na wyżej położonych terenach - nawet 120 km/h.

Klatka kluczowa-228398
Burza Oriana spowodowała wysokie fale na Mallorce
Źródło: ENEX

Wysokie zagrożenie powodziowe

Wiatr to niejedyne niebezpieczeństwo związane z Orianą. We wspólnocie autonomicznej Kastylia i Leon zagrożeniem jest podnoszący się poziom rzek. Władze rozpoczęły ewakuacje w gminie San Esteban de Gormaz w prowincji Soria, gdyż przepływająca przez nią rzeka Duero zbliżyła się do poziomu pięciu metrów.

Trudna sytuacja panuje także na południu Hiszpanii. Z powodu kolejnych burz około 3000 osób, głównie w prowincji Kadyks, ale także w Maladze, wciąż przebywa poza domem. Ci, którym pozwolono wrócić, rozpoczęli sprzątanie. W piątek po raz pierwszy od 100 lat woda przelała się przez zaporę Montejaque. W ramach środka ostrożności władze ewakuowały około 220 osób z pobliskiej miejscowości Benaojan.

Kolejne burze w Hiszpanii doprowadziły do powodzi
Kolejne burze w Hiszpanii doprowadziły do powodzi
Źródło: PAP/EPA/MANU REINO

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: El Pais, Ultima Hora, AEMET

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JESUS MONROY

Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaburzawiatrPowódźulewy
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zima noc śnieg
Siarczysty mróz i dostawa śniegu. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Wisła zimą
Wisła zimowym centrum kultury i wypoczynku
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Opady śniegu, zima, mróz
Zima nam nie odpuści. Prognoza pogody
Prognoza
Czeczewo - śnieg
"Ja mam 185 centymetrów i ta góra śniegu jest mojego wzrostu"
Polska
Śnieg, śnieżyca, obfite opady, zima
Obfite opady suną do Polski. Tu śniegu spadnie najwięcej
Prognoza
p
Groziła im wielka woda, odetchnęli z ulgą
Świat
Smog
Przyszła zima, jakiej dawno nie było. I maski opadły
Franciszek Wajdzik
Serce, śnieg, zima
Walentynki pod znakiem śniegu i chłodu
Prognoza
Skutki silnego wiatru w Katalonii
Silny wiatr zerwał fragment dachu. Nie żyje kobieta
Świat
Lawina, zagrożenie lawinowe, Alpy
Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło
Świat
śnieg, zima, noc
Nocą będzie prawie -10 stopni
Prognoza
Gerlach, Tatry Słowackie
Wypadek lawinowy w Tatrach. Nie żyje wspinacz
Świat
Burza Nills we Francji
"Usłyszałem głośny huk i cały sufit się zawalił"
Świat
Starsze osoby, starsza para, chodzik
Tak smog wpływa na mobilność osób starszych
Smog
Zima, śnieg, pada śnieg, śnieży mocno
W weekend sypnie śniegiem. Gdzie spadnie go najwięcej
Prognoza
Opady w piątek
Śnieżyce nad Polską. Tak będą wędrować
Prognoza
Chomik europejski (Cricetus cricetus)
Nie wilk i nie ryś. Znamy Zwierzę Roku 2026
Polska
Zawalony po burzy balkon na Sardynii
Ambasada ostrzega Polaków we Włoszech
Świat
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Od ponad dekady nie było takiej sytuacji na Bałtyku
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Termometry pokażą nawet 10 stopni Celsjusza
Polska
Mglista noc
Czeka nas pochmurna noc z opadami. Miejscami będzie mglisto
Polska
Załamanie pogody na Majorce
Załamanie pogody w Hiszpanii. Trzy osoby poważnie ranne
Świat
Wielki obszar wyżowy nad Eurazją w kształcie niedźwiedzia pod koniec lutego
Trwa starcie gigantów. Wszystkie scenariusze pogodowe w grze
Arleta Unton-Pyziołek
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Woda uciekła z Bałtyku. Jest jej rekordowo mało
Polska
Mróz, zimno, zima,
Cyklon Nils i duża zmiana na termometrach. Co nas czeka w pogodzie
Prognoza
29 min
pc
Kosmiczna ofensywa Polski. Już wkrótce możemy być najlepsi w Europie
KIJEK W KOSMOSIE
Wyburzają domy zbudowane na skażonym gruncie w Missouri
Gleba skażona odpadami jądrowymi, domy do wyburzenia. "28 lat wspomnień"
Świat
Podtopienia w południowej Francji
Najwyższy alert. Jedna ofiara złej pogody
Świat
Mikroplastik zalewa świat
W miejskim powietrzu jest tego dużo więcej, niż sądzono
Smog
Zniszczone domy w okolicach miasta Vila Real w Portugalii
Seria burz nad Portugalią. Zawaliła się główna autostrada kraju
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom