Oriana w Hiszpanii. Wieje tak mocno, że kierowcy muszą jeździć wolniej

Jak informuje dziennik "El Pais", Oriana to już dziesiąta silna burza, która nawiedziła Hiszpanię od początku roku. Hiszpańska agencja meteorologiczna ostrzega przed silnym wiatrem w ponad połowie kraju. Na niemal całym wybrzeżu obowiązują alerty przed wysokimi falami - miejscami mogą mieć one nawet osiem metrów.
Ograniczenie prędkości z powodu huraganowego wiatru
Najtrudniejsza sytuacje panuje w mieście Castellon we Wspólnocie Walenckiej i jego okolicach, gdzie obowiązują czerwone alarmy. Synoptycy ostrzegają przed wiatrem sięgającym 140 kilometrów na godzinę. Hiszpańska dyrekcja do spraw ruchu drogowego wprowadziła w regionie limit prędkości dla kierowców wynoszący 80 km/h oraz zakaz wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych.
Silne podmuchy powalające drzewa zmusiły władze do zamknięcia licznych dróg na wybrzeżu. Mowa między innymi o 16-kilometrowym odcinku autostrady w pobliżu gminy La Font de la Figuera w prowincji Alicante. Utrudnienia dotknęły również ruch kolejowy we wschodniej Hiszpanii. Ze względu na wiatr o huraganowej sile operator kolejowy Renfe odwołał wiele połączeń we Wspólnocie Walenckiej oraz pociągów średnio- i długodystansowych do Katalonii.
Silny wiatr przyniesiony przez Orianę dał o sobie znać nie tylko na kontynencie, lecz także na Balearach. W sobotę podmuchy nie były tu co prawda tak silnie jak w okolicach Castellon, ale AEMET ostrzega przed wiatrem o prędkości do 80 km/h, a na wyżej położonych terenach - nawet 120 km/h.
Wysokie zagrożenie powodziowe
Wiatr to niejedyne niebezpieczeństwo związane z Orianą. We wspólnocie autonomicznej Kastylia i Leon zagrożeniem jest podnoszący się poziom rzek. Władze rozpoczęły ewakuacje w gminie San Esteban de Gormaz w prowincji Soria, gdyż przepływająca przez nią rzeka Duero zbliżyła się do poziomu pięciu metrów.
Trudna sytuacja panuje także na południu Hiszpanii. Z powodu kolejnych burz około 3000 osób, głównie w prowincji Kadyks, ale także w Maladze, wciąż przebywa poza domem. Ci, którym pozwolono wrócić, rozpoczęli sprzątanie. W piątek po raz pierwszy od 100 lat woda przelała się przez zaporę Montejaque. W ramach środka ostrożności władze ewakuowały około 220 osób z pobliskiej miejscowości Benaojan.
Autorka/Autor: Krzysztof Posytek
Źródło: El Pais, Ultima Hora, AEMET
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JESUS MONROY