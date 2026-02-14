Oriana w Hiszpanii. Wieje tak mocno, że kierowcy muszą jeździć wolniej

Mieszkańcy Andaluzji sprzątają domy po powodzi Źródło: ENEX

Jak informuje dziennik "El Pais", Oriana to już dziesiąta silna burza, która nawiedziła Hiszpanię od początku roku. Hiszpańska agencja meteorologiczna ostrzega przed silnym wiatrem w ponad połowie kraju. Na niemal całym wybrzeżu obowiązują alerty przed wysokimi falami - miejscami mogą mieć one nawet osiem metrów.

Ograniczenie prędkości z powodu huraganowego wiatru

Najtrudniejsza sytuacje panuje w mieście Castellon we Wspólnocie Walenckiej i jego okolicach, gdzie obowiązują czerwone alarmy. Synoptycy ostrzegają przed wiatrem sięgającym 140 kilometrów na godzinę. Hiszpańska dyrekcja do spraw ruchu drogowego wprowadziła w regionie limit prędkości dla kierowców wynoszący 80 km/h oraz zakaz wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych.

Silne podmuchy powalające drzewa zmusiły władze do zamknięcia licznych dróg na wybrzeżu. Mowa między innymi o 16-kilometrowym odcinku autostrady w pobliżu gminy La Font de la Figuera w prowincji Alicante. Utrudnienia dotknęły również ruch kolejowy we wschodniej Hiszpanii. Ze względu na wiatr o huraganowej sile operator kolejowy Renfe odwołał wiele połączeń we Wspólnocie Walenckiej oraz pociągów średnio- i długodystansowych do Katalonii.

Silny wiatr przyniesiony przez Orianę dał o sobie znać nie tylko na kontynencie, lecz także na Balearach. W sobotę podmuchy nie były tu co prawda tak silnie jak w okolicach Castellon, ale AEMET ostrzega przed wiatrem o prędkości do 80 km/h, a na wyżej położonych terenach - nawet 120 km/h.

Wysokie zagrożenie powodziowe

Wiatr to niejedyne niebezpieczeństwo związane z Orianą. We wspólnocie autonomicznej Kastylia i Leon zagrożeniem jest podnoszący się poziom rzek. Władze rozpoczęły ewakuacje w gminie San Esteban de Gormaz w prowincji Soria, gdyż przepływająca przez nią rzeka Duero zbliżyła się do poziomu pięciu metrów.

Trudna sytuacja panuje także na południu Hiszpanii. Z powodu kolejnych burz około 3000 osób, głównie w prowincji Kadyks, ale także w Maladze, wciąż przebywa poza domem. Ci, którym pozwolono wrócić, rozpoczęli sprzątanie. W piątek po raz pierwszy od 100 lat woda przelała się przez zaporę Montejaque. W ramach środka ostrożności władze ewakuowały około 220 osób z pobliskiej miejscowości Benaojan.

