Wyjątkowo obfita pora monsunowa w Pakistanie. Wiele miejscowości znalazło się pod wodą

Przez południowe regiony Pakistanu przetoczyły się silne ulewy, doprowadzając do powodzi błyskawicznych. Ulice zmieniły się w rzeki, zalana została nawet dzielnica biznesowa w Karaczi. Intensywne opady deszczu to konsekwencja trwającej pory monsunowej.

Ulewne opady, które pojawiły się w ostatnich dniach na południu Pakistanu, spowodowały sporo zniszczeń. Do podtopień doszło nawet w dzielnicy biznesowej miasta Karaczi. Potwierdzono, że z powodu gwałtownej pogody zginęła co najmniej jedna osoba.

Woda wdzierała się do wszystkich budynków. Główne ulice Karaczi, przy których mieszczą się instytucje finansowe i siedziby banków, w tym pakistańskiego banku centralnego, zostały całkowicie zalane. Służby ratunkowe musiały korzystać z łodzi, by dotrzeć do uwięzionych ludzi. Do akcji włączono także pakistańską marynarkę wojenną. Według informacji przekazanych przez urzędnika rządowego Farhana Sulemana Ranjho, udało się ocalić około 500 osób.