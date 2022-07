Takie ryby zamieszkują dno oceanu w okolicach Alaski

"Bardzo galaretowate"

- Uważa się, że jest to przystosowanie do efektywnego pływania w warunkach miażdżącego ciśnienia głębokiego morza - poinformowała Friedman.

Charakterystyczna i bardzo tajemnicza

Podobnie jak kilka innych gatunków zwierząt Crystallichthys cyclospilus ma zmodyfikowane płetwy na brzuchu, które tworzą przyssawkę. - To pozwala im przyczepiać się do skał i koralowców na dnie oceanu, by uniknąć marnowania energii na ciągłe pływanie, szczególnie w przypadku silnych prądów - powiedziała badaczka.

Ogólnie rzecz biorąc, niewiele wiadomo o ich życiu. Jedyne, co jest jasne, to to, że żerują one na małych bezkręgowcach, które pełzają po dnie morza.