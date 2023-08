Okinawa w objęciach tajfunu Khanun. Relacja Reportera 24

czytaj dalej

Księżyc w pełni wzejdzie na sierpniowym niebie dwa razy, a do tego w obu przypadkach będziemy mieć do czynienia ze zjawiskiem superksiężyca. Oznacza to, że może on wydawać się większy i jaśniejszy niż zazwyczaj. Pierwszą okazję do obserwacji Srebrnego Globu w całej krasie będziemy mieli już dziś. Sierpniowa pełnia nazywana jest Księżycem Jesiotrów.