Ogień pustoszy Portugalię. Zniszczonych jest niemal 7 tysięcy hektarów terenu

Pożary w Portugalii

Fala upałów, która utrudnia strażakom działania, zaczęła się w poniedziałek. W miastach Portalegre i Santarem odnotowano wtedy kolejno 42,1 i 46,4 stopni Celsjusza. Skwar zalał także stolicę kraju - Lizbonę - i przyniósł jej temperaturę sięgającą 41 st. C. We wtorek zrobiło się tam nieco chłodniej, a termometry wskazały "zaledwie" 31 st. C. Prawdopodobnie takich wartości można spodziewać się w ciągu kilku najbliższych dni.