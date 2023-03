Odkryto korytarz w Piramidzie Cheopsa

Piramida Cheopsa to jedna z najbardziej znanych budowli na świecie, więc wydawać by się mogło, że przed archeologami nie ma już żadnych tajemnic. Okazuje się jednak, że naukowcy odkryli w jej wnętrzu kilkumetrowy korytarz.

Na razie nie wiadomo do czego służył

Ma 4,5 tysiąca lat

Ta starożytna budowla, dzięki swojej wielkości i stabilnej konstrukcji, jest jedynym z siedmiu cudów świata starożytnego zachowanych do czasów współczesnych. Do dziś robi ogromne wrażenie na odwiedzjących Gizę, a wielu turystów przybywa do Egiptu głównie po to, by "zobaczyć piramidy". Turystyka jest bardzo ważną gałęzią egipskiej gospodarki, a w ostatnich latach sektor ten przeżywał kryzys. Nic dziwnego, że rząd Egiptu stara się zwracać uwagę świata na tak wyjątkowy zabytek jak Wielka Piramida.